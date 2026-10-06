Evacuados al hospital en Sevilla dos heridos en un incendio que ha calcinado una vivienda en Los Pajaritos

Archivo - Fachada del Hospital Universitario Virgen del Rocío. A 25 de junio de 2025, en Sevilla (Andalucía, España). - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

SEVILLA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

Dos personas han precisado traslado hospitalario tras resultar heridas en el incendio registrado en la madrugada de este martes 6 de octubre en una vivienda en el barrio de Los Pajaritos de Sevilla capital.

Según informa el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, varias llamadas recibidas desde las 01.40 horas alertaban de un incendio en un piso situado en una tercera planta en la calle Mirlos.

Los alertantes informaban de que había personas atrapadas y de que al menos un hombre se había arrojado por la ventana, aunque señalaban que había caído en mantas y en una colchoneta que habían puesto los vecinos.

Acto seguido se movilizó a Bomberos, Centro de Emergencias Sanitarias 061, Policía Local y Cecop. Según fuentes sanitarias, dos personas resultaron heridas y fueron evacuadas al Hospital de Traumatología del Virgen del Rocío, sin que hayan trascendido más datos de su estado.

Por su parte, el Cecop indicó que la vivienda siniestrada quedó afectada en su totalidad.