El exalcalde de La Algaba (Sevilla) espera "desmontar las falsedades" y volver al PSOE: "Tendré las puertas abiertas"

Archivo - El alcalde de La Algaba, Diego Manuel Agüera, durante un acto de inauguración. En imagen de archivo. - Francisco J. Olmo - Europa Press - Archivo

SEVILLA 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

El recién dimitido alcalde del municipio sevillano de La Algaba, Diego Manuel Agüera, se ha declarado este martes "sabedor de que más pronto que tarde" su "honor e imagen" serán "reparados", en el marco de la denuncia presentada por un empleado municipal ante la Fiscalía por presunto acoso a un menor de edad de la localidad. Asimismo, tras haber pedido la suspensión cautelar de militancia voluntaria en el PSOE-A, decisión anunciada durante la presente jornada, ha asegurado que no le cabe "ninguna duda" de que tendrá "las puertas abiertas" del partido, ante una posible vuelta al mismo.

Asimismo, Agüera ha agradecido a la organización política su "apoyo" durante sus años de militancia, que ha calificado de "ejemplar" y "activa". "Siguiendo los consejos de mi familia y de mi abogado, voy a centrarme exclusivamente en desmontar las falsedades que se están vertiendo sobre mi persona", ha apostillado en un comunicado remitido a Europa Press.

Cabe mencionar que el secretario adjunto de Organización del PSOE-A, Alejandro Moyano, indicaba en una rueda de prensa en la sede del partido en Sevilla este mismo martes que ha sido el propio Diego Manuel Agüera quien pidió "la suspensión cautelar de militancia voluntaria" para, igual que ha hecho con su renuncia a la alcaldía, "no dañar a su ayuntamiento, a su equipo de gobierno, a la gestión que estaba realizando en La Algaba".

Fuentes próximas al caso aseguraban a esta agencia que, además de a la Alcaldía de La Algaba, Agüera ha renunciado también a su acta de concejal, y ha abandonado igualmente la secretaría general del PSOE a nivel local. "Estos pasos, como pueden imaginar, me causan un profundo dolor, ya que están provocados por la injusticia que genera una mancha tan grande como falsa en mi honor", ha abundado.

Todas estas decisiones han sido tachadas por el ahora exalcalde en el mencionado comunicado de "lastimosas" por "haberse producido sin que exista un procedimiento penal incoado contra mi persona, pero sí con la finalidad de proteger a mi familia y el buen nombre e imagen de la Algaba".

Asimismo, ha indicado que ha dejado durante la presente jornada "los vínculos que en los últimos años" lo han unido a la Diputación de Sevilla, en la que ejercía como presidente de la Sociedad Sevilla Activa, según han enmarcado fuentes próximas al caso.