PSOE-A se declara "tranquilo" ante los casos de Pineda y el exalcalde de La Algaba (Sevilla), suspendido de militancia

Archivo - El secretario adjunto de Organización del PSOE-A, Alejandro Moyano, en rueda de prensa. (Foto de archivo). - FERNANDO COTO MARÍN/PSOE-A - Archivo

SEVILLA 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

El secretario adjunto de Organización del PSOE-A, Alejandro Moyano, ha señalado este martes que en la federación socialista andaluza están "muy tranquilos" ante las investigaciones que afectan al exconcejal del Ayuntamiento de Sevilla Rafael Pineda y al recién dimitido alcalde del municipio sevillano de La Algaba, Diego Manuel Agüera, al que el partido ha suspendido cautelarmente de militancia tras solicitarlo él mismo.

Así lo ha indicado el secretario adjunto de Organización del PSOE-A en una rueda de prensa en la sede del partido en Sevilla, y en respuesta a preguntas de los periodistas sobre, por un lado, el caso que afecta a Rafael Pineda, quien la semana pasada fue detenido en relación a una supuesta trama urbanística de la empresa municipal de vivienda de Sevilla, Emvisesa, si bien posteriormente quedó en libertad con cargos, sin medidas cautelares, tras pasar a disposición judicial y acogerse a su derecho a no declarar.

De igual modo, Alejandro Moyano se ha pronunciado sobre el caso del ya exalcalde de La Algaba, quien este pasado lunes anunció que renunciaba a su cargo tras ser denunciado por un empleado municipal ante la Fiscalía por presunto acoso sexual a un menor de edad de la localidad.

Alejandro Moyano ha señalado que a los representantes del PSOE andaluz "no nos preocupa" lo relativo a estos casos, y ha subrayado que su partido defiende tanto "el Estado de Derecho" como "la presunción de inocencia".

Tras indicar que en ambos casos hay una "investigación" abierta, el dirigente del PSOE-A ha puntualizado que el exconcejal Rafael Pineda "no es militante del partido", mientras que el exalcalde de La Algaba, además de la alcaldía, "ha dejado también la militancia" de la formación socialista "de forma cautelar", para "defenderse", porque "se siente inocente".

Alejandro Moyano ha agregado que no es "responsabilidad" del PSOE-A "juzgar a nadie", y ha defendido que "hemos hecho como partido lo que teníamos que hacer", por lo que "estamos muy tranquilos".

"Somos un partido muy garante, tanto con las posibles víctimas como también con aquellos que tienen la necesidad de defenderse y, por supuesto, con la presunción de inocencia de todos", ha abundado el representante de la dirección del PSOE-A, quien ha aclarado que ha sido el propio Diego Manuel Agüera quien pidió "la suspensión cautelar de militancia voluntaria para, igual que ha hecho" con su renuncia a la alcaldía, "no dañar a su ayuntamiento, a su equipo de gobierno, a la gestión que estaba realizando en La Algaba".

Moyano ha aventurado que el exalcalde ha solicitado también su baja como militante "para que el partido no se vea involucrado en una cuestión que nada tiene que ver con nosotros", y en esa línea ha remarcado que "actualmente" ya "no es militante del Partido Socialista", sino que está suspendido cautelarmente como tal.

Por su parte, fuentes próximas al caso han asegurado a Europa Press que, además de a la Alcaldía de La Algaba, Agüera ha renunciado también a su acta de concejal, y ha abandonado igualmente la secretaría general del PSOE a nivel local.

Todo ello, en aras de dedicarse "plenamente" a su defensa y con vistas presentarse como candidato a la Alcaldía en las próximas elecciones municipales de 2027 si el procedimiento judicial es finalmente archivado, algo en lo que su defensa asegura "confiar plenamente", al considerar que el caso "carece de sentido", según han añadido las mismas fuentes.