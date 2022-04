El exconsejero Arellano no repetirá en las listas del PSOE-A y regresa a la Universidad de Sevilla

SEVILLA, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El parlamentario autonómico del PSOE-A y exconsejero andaluz de Economía y de Hacienda Antonio Ramírez de Arellano no repetirá en la lista del PSOE-A por la provincia de Sevilla en las próximas elecciones andaluzas que se celebrarán este año, y ha anunciado que regresa a la "docencia e investigación" en la Universidad de Sevilla (US), de la que fue rector.

Así lo ha señalado este viernes el propio parlamentario socialista, que fue número dos en la candidatura del PSOE-A por Sevilla en las elecciones andaluzas del 2 de diciembre de 2018, en un apunte en su cuenta de Twitter, recogido por Europa Press, en el que Ramírez de Arellano comunica que retorna "a la docencia e investigación en la Universidad de Sevilla, tras una etapa intensa de la que hago un balance positivo".

De igual modo, el exconsejero dedica un mensaje de agradecimiento a la ex secretaria general del PSOE-A y expresidenta de la Junta, Susana Díaz, y al actual secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, "con cuyo proyecto seguiré colaborando desde la Comisión Ejecutiva Regional", de la que es secretario de Economía y Hacienda, según ha aclarado Ramírez de Arellano.

El diputado socialista ha comenzado a recibir en la misma red social mensajes de apoyo y reconocimiento a su labor por parte de distintos representantes del PSOE-A tras comunicar su vuelta a la Universidad de Sevilla; entre ellos, el de Susana Díaz, quien como presidenta de la Junta lo nombró consejero de Economía y Conocimiento en 2015, y que desde su cuenta de Twitter se ha hecho eco de este anuncio de Ramírez de Arellano y ha escrito que "es un honor trabajar contigo siempre".

"Eres una gran persona, un magnífico gestor y, sobre todo, un extraordinario amigo. Personas como tú son muy necesarias tanto en la política como en la docencia. Suerte", ha añadido la expresidenta de la Junta y actual senadora por designación autonómica en el comentario que le dedica a Ramírez de Arellano.

También se han sumado a estas muestras de cariño otras voces como la del exconsejero de Medio Ambiente y ex portavoz parlamentario del PSOE-A José Fiscal, quien ha reivindicado a Ramírez de Arellano como "un político con mayúsculas" y "una persona enorme", o la ex secretaria general del PSOE de Sevilla y también parlamentaria andaluza Verónica Pérez, quien ha deseado suerte a su compañero en la Cámara y le ha trasladado que "ha sido un honor trabajar a tu lado, aprender de ti y descubrir a una gran persona".

Este anuncio de Ramírez de Arellano llega apenas unas horas después de que otros exconsejeros y parlamentarios socialistas, como el gaditano Manuel Jiménez Barrios o la cordobesa Rosa Aguilar, hayan anunciado también que no repetirán en las listas con las que el PSOE-A concurrirá a las próximas elecciones andaluzas, que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, sopesa convocar para el próximo mes de junio, y coincide con el anuncio del secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, sobre una amplia renovación en las candidaturas que su partido presentará para dichos comicios.

TRAYECTORIA

Ramírez de Arellano fue nombrado consejero de Economía y Conocimiento en junio de 2015, y tres años después, en junio de 2018, pasó a estar al frente de la nueva Consejería de Economía, Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía, sumando competencias que hasta ese momento dependían de María Jesús Montero tras el nombramiento de la entonces consejera de Hacienda como ministra del ramo en el primer Gobierno socialista de Pedro Sánchez.

Antes de su etapa como consejero, que finalizó con la llegada de PP-A y Ciudadanos al Gobierno de la Junta en enero de 2019, Ramírez de Arellano fue rector de la Universidad de Sevilla tras vencer en las elecciones convocadas para dicho puesto en febrero de 2012, cuando relevó a Joaquín Luque al frente de la institución académica hispalense desde el cargo de vicerrector de Infraestructuras, que ocupaba desde 2008, y renunció al cargo tras su nombramiento como consejero en junio de 2015.

Con anterioridad fue también vicerrector de Postgrado y Doctorado entre 2006 y 2008, y con anterioridad (2004-2006), director del Centro de Investigación, Tecnología e Innovación de la Universidad de Sevilla (Citius). Asimismo, desempeñó diversos cargos en el equipo decanal de la Facultad de Física.

Ramírez de Arellano es autor de más de 150 publicaciones científicas nacionales e internacionales. Ha participado como investigador en más de 30 proyectos y contratos de investigación básica e industrial, nacionales e internacionales, dirigiendo 14 de ellos.

Ha sido miembro de la Junta de Directiva de la Sociedad Española de Cerámica y Vidrio y del Comité Editorial de la revista científica de la sociedad. Entre 1992 y 2000, realizó estancias de investigación en diversos laboratorios extranjeros, destacando las que se desarrollaron en Argonne National Laboratory (U.S. Department of Energy), el National Institute of Standards and Technology (U.S. Department of Comerce) y en Northwertes University. En 1999 recibió el Eshbach Visiting Acholar Award en la McCormick School of Engineering de esta universidad norteamericana.