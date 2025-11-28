La exposición ‘Alcalá de Guadaíra. 100 años de ciudad’ llega a la Harinera para el aprendizaje de los escolares

El delegado de Patrimonio, Cultura y Turismo de Alcalá, Christopher Rivas, en la exposición 'Alcalá de Guadaíra. 100 años de ciudad'. - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE GUADAÍRA

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 28 (EUROPA PRESS)

La exposición 'Alcalá de Guadaíra. 100 años de ciudad' se abre al público desde este viernes en la Harinera del Guadaíra con un formato reducido orientado, principalmente, "al aprendizaje de los escolares y a todas aquellas personas que no pudieron visitarla durante el verano en el Museo de la Ciudad".

Según ha informado el Consistorio en una nota, la muestra reúne una selección de los elementos más representativos de la exposición original, incluido un vídeo documental que traslada al visitante a la Alcalá de los años 20, cuando el municipio obtuvo oficialmente el título de 'ciudad'. El delegado de Patrimonio, Cultura y Turismo, Christopher Rivas, ha enmarcado que "hemos querido recopilarla de nuevo para ponerla a disposición de todos los centros escolares de la ciudad y de los vecinos que no tuvieron oportunidad de visitarla en verano".

UN RECURSO EDUCATIVO PARA CONOCER LA TRANSFORMACIÓN DE LA CIUDAD

La exposición se plantea, tal y como ha relatado el Consistorio, como una herramienta didáctica que permitirá a los centros escolares acudir durante el mes de diciembre a este espacio versátil para conocer la evolución de Alcalá en los últimos cien años, desde su paso de pueblo a ciudad. "Sirve para mirar al pasado y comprender el presente de una Alcalá que sigue creciendo con alma e identidad propia", ha señalado Rivas, destacando el interés turístico y cultural de esta mirada histórica.

Nacida de la colaboración entre el Archivo Municipal, el Servicio Bibliotecario y el Museo, la exposición conmemora la elevación de Alcalá de Guadaíra a la categoría de ciudad en 1925, cuando el Rey Alfonso XIII otorgó este reconocimiento. La muestra pudo verse por primera vez en el Museo entre junio y septiembre de este año con motivo de esta efeméride.

El delegado ha subrayado de igual forma que "el título de ciudad fue un reconocimiento fruto de los logros alcanzados en aquella época por la sociedad alcalareña, y al mismo tiempo, un estímulo para acelerar los cambios con los que se pretendía mejorar el aspecto del municipio, la calidad de vida de los habitantes y los servicios públicos". En este sentido, ha resaltado "la importancia de mirar atrás para observar cómo la ciudad ha avanzado progresivamente".

UN RECORRIDO POR UN SIGLO DE HISTORIA URBANA

'Alcalá de Guadaíra. 100 años de ciudad' reúne documentos, planos, dibujos y pinturas que narran un siglo de transformación urbana y colectiva. El primer tercio del siglo XX supuso para Alcalá una etapa de expansión económica gracias al desarrollo de la industria panadera y aceitunera, acompañada de mejoras esenciales en el alcantarillado, el alumbrado público y el adoquinado de las calles.

Algunos edificios proyectados por el arquitecto Juan Talavera, como el Hotel Oromana, el Teatro Gutiérrez de Alba o el Colegio Pedro Gutiérrez, siguen siendo testimonio de aquella prosperidad. También la vida cultural experimentó un notable impulso con la segunda generación de pintores y paisajistas, la reedición de las Memorias Históricas del Padre Flores y la publicación de la revista Oromana.

La exposición puede visitarse de forma gratuita en La Harinera (Avda. Tren de los Panaderos, frente al recinto ferial) hasta el 30 de diciembre. El horario de apertura es de lunes a viernes de 09,00 a 14,00 horas; los jueves, viernes y sábados también por la tarde, de 16,00 a 18,00 horas; y los sábados, domingos y festivos de 10,00 a 14,00 horas.