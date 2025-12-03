La exposición 'Plazes 24' ofrece arte mural en un proyecto de museo al aire libre en la provincia de Sevilla

Exposición 'Plazes 24' en Sevilla - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Casa de la Provincia de la Diputación de Sevilla acoge la exposición 'Plazes-24', que recoge la experiencia de los artistas Pedro Almeida, Virginia Bersabé, Alberto Montes y Osier Luther junto a la ciudadanía de cuatro municipios: Camas, El Viso del Alcor, Los Corrales y Mairena del Aljarafe. Esta muestra documenta la primera edición del proyecto de arte mural impulsado por la Diputación de Sevilla a través de su Área de Cultura y Ciudadanía, y comisariado por Delimbo.

Según ha informado la institución provincial en una nota, la exposición ofrece al público la oportunidad de conocer la génesis de lo que se convertirá en un museo al aire libre en la provincia, con obras cuyo objetivo es transformar la identidad del territorio sevillano a través del arte.

La experiencia ha sido registrada por el fotógrafo Miguel Jiménez y el videoartista Pedro J. Canela, permitiendo prolongar en el tiempo y en la memoria colectiva el impacto de las intervenciones. La muestra se puede visitar en la Sala Romero Murube hasta el próximo mes de marzo.

Para el diputado de Cultura, Casimiro Fernández, la importancia de 'Plazes' radica en "servir de conexión entre la Diputación y los municipios, generando un museo al aire libre que nace de la colaboración entre artistas, ayuntamientos y ciudadanía". Los comisarios, Laura Calvarro y Seleka Muñoz, coinciden en subrayar la ilusión por el proyecto y la satisfacción al ver cómo se consolida mediante la unión de artistas, pueblos y administración.

La dimensión de "metaarte" de la exposición se refleja en el material exhibido, que constituye "documentación artística fundamental para preservar lo que sucede en los procesos creativos", según los comisarios y la propia artista Virginia Bersabé. Bersabé destaca, en este sentido, que la exposición permite al público seguir el proceso creativo, registrado por Jiménez y Canela, y mantenerlo "vivo más allá del mural".

El valor de estas intervenciones también ha sido resaltado desde los municipios. Arturo Morillo, técnico de Cultura del Ayuntamiento de El Viso del Alcor, ha señalado que el mural de Virginia Bersabé transformó la mirada sobre un paisaje identitario del municipio, poniendo en valor la memoria de las mujeres recoveras y demostrando que el arte puede generar nuevas lecturas del territorio y fortalecer el vínculo con la comunidad, especialmente con los niños del colegio cercano que siguieron la intervención.

La exposición pone el foco "en la mirada artística que ha documentado el proyecto desde sus inicios". Las fotografías de Miguel Jiménez y los vídeos de Pedro J. Canela "no solo registran el proceso, sino que lo interpretan, captando gestos, encuentros con los vecinos, la atmósfera de los pueblos y el pulso creativo de cada mural". Canela, originario de Isla Cristina y afincado en Sevilla, trabaja en la intersección de la imagen en movimiento, la música y las artes vivas, explorando narrativas audiovisuales que amplifican lo sonoro y lo performativo. Por su parte, Jiménez construye una mirada que combina precisión formal y sensibilidad atmosférica, ofreciendo una lectura cercana y sensible del impacto cultural de la primera edición.

Mientras la exposición invita a revisitar lo ocurrido en 2024, la edición 2025 ya está en marcha. Los artistas Zésar Bahamonte, Ana Barriga, Ana Langeheldt y Manuel León continúan expandiendo esta ruta de arte público por Fuentes de Andalucía, Cantillana, Villanueva de San Juan y Villanueva del Ariscal, consolidando una red artística que vertebra la provincia de Sevilla.