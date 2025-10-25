"Extraordinaria acogida" en el Riberas del Guadaíra de Alcalá (Sevilla) a 'Poncia', protagonizada por Lolita Flores

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 25 (EUROPA PRESS)

La obra 'Poncia', escrita y dirigida por Luis Luque y protagonizada por Lolita Flores, registró un lleno "absoluto" y una "extraordinaria acogida" por parte del público en su representación de anoche en el Auditorio Riberas del Guadaíra, en Alcalá de Guadaíra (Sevilla).

La producción, que toma como punto de partida al personaje de Poncia en la clásica obra de Federico García Lorca, 'La casa de Bernarda Alba', explora la figura de la criada tras el trágico episodio del suicidio de Adela, transformando sus intervenciones en un texto cargado de reflexión, memoria y soledad.

A la representación asistieron el delegado de Cultura, Patrimonio y Museos, Christopher Rivas Reina, y la delegada de Monumento Natural, Medio Ambiente y Sostenibilidad, Luisa Campos Rodríguez, quienes destacaron la calidad artística del montaje y la gran respuesta del público alcalareño.

El delegado de Cultura señaló que "junto a todo el público, vivimos una noche muy especial, con una interpretación intensa, honesta y profundamente humana de Lolita Flores, que encarnó a Poncia con la fuerza y la verdad del universo lorquiano. Con una escenografía sobria y poderosa, la obra nos hizo mirar de frente la soledad, el deseo y la culpa que habitan en 'La casa de Bernarda Alba".

Asimismo, Rivas subrayó que esta representación "viene a completar la programación cultural de Alcalá, que en los próximos meses ofrecerá teatro, música, jazz, danza, circo, cine y muchas otras propuestas en los espacios culturales de la ciudad: el Auditorio Riberas del Guadaíra, el Teatro Gutiérrez de Alba, el Museo, el Centro San Miguel y los parques y plazas de Alcalá".

Espectáculos como éste --subraya el Ayuntamiento-- "engrandecen y potencian la programación cultural de Alcalá de Guadaíra, consolidada como referente cultural en la provincia, con más de 102.000 espectadores en la temporada 2024/2025 en sus espacios escénicos municipales".