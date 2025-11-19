Fabián Ruiz recibe en Sevilla la Medalla de Oro de la Provincia: "Siento orgullo de sentir reconocimiento de mi tierra"

SEVILLA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Sevilla, Javier Fernández, ha entregado este miércoles la Medalla de Oro de la Provincia al futbolista internacional Fabián Ruiz, cumpliendo así el compromiso adquirido el pasado 23 de mayo durante el Día de la Provincia, al que el centrocampista no pudo asistir por encontrarse disputando la Copa de Francia con su club, el París Saint-Germain. Ruiz ha agradecido la distinción: "Recibir la Medalla de Oro de la Provincia de Sevilla es un honor inmenso, porque no hay mayor orgullo que sentir el reconocimiento de tu tierra, del lugar que te ha visto crecer y de toda su gente".

Según ha informado la institución provincial en una nota, Fernández ha destacado que Fabián "ha cumplido su palabra de cerrar el Día de la Provincia", agradeciendo al deportista su presencia. "El pasado 23 de mayo el Día de la Provincia se quedaba abierto voluntariamente, porque Fabián nos aseguró que vendría personalmente a recoger su Medalla de Oro y aquí está con todos nosotros", ha señalado.

Durante el acto, el presidente de la Diputación ha repasado la trayectoria del jugador de Los Palacios, que le ha valido la máxima distinción provincial. Entre sus logros, ha enmarcado que Fabián ha sido campeón de la Champions, de la liga francesa, de la Copa y de la Eurocopa, y ha afirmado que afronta un Mundial "en el que va a contar con la confianza del seleccionador y tendrá un gran papel".

Fernández ha subrayado además que el reconocimiento no responde solo a sus méritos deportivos: "Eres un gran embajador de Sevilla y nunca tu éxito te ha alejado los pies del suelo. Sigues siendo el niño sevillano de Los Palacios, que lleva la bandera de Sevilla con orgullo y eres una gran persona a la que el éxito no se le ha subido a la cabeza".

Por su parte, el jugador ha asegurado que, pese a que su carrera en distintos lugares, "Sevilla nunca ha dejado de estar conmigo" y que lleva su nombre "con mucho orgullo, porque esta tierra me enseñó a ser quien soy, a trabajar, a luchar y a soñar".

Durante el acto, la Diputación ha entregado a Fabián una camiseta enmarcada "realizada en exclusiva para él, representando a todos los pueblos de la provincia". Además, el futbolista ha firmado otra camiseta destinada a conservarse en la propia Institución, rodeado de alumnos del CEIP Andrés Bernáldez Marchenilla de Los Palacios, el centro en el que cursó sus estudios.

La presencia de estos escolares ha sido una de las sorpresas del acto, en el que Fabián ha estado acompañado por su familia, el alcalde de Los Palacios, Juan Manuel Valle, y personas clave en su trayectoria, como la directora del CEIP Andrés Bernáldez Marchenilla, Pilar Guijarro, y su primer entrenador, Antonio Salmerón, de la Escuela Deportiva Los Palacios, quienes también han tomado la palabra para destacar la figura del jugador.

El acto ha finalizado con Fabián Ruiz lanzando balones al público y firmándolos posteriormente a los niños y niñas que han querido saludarlo.