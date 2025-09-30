Facua avisa que los afectados por el cambio de cartel del festival Interestelar Sevilla pueden pedir el reembolso

SEVILLA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

Facua Sevilla ha informado a los usuarios que tengan entradas para el festival Interestelar Sevilla 2026 de la modificación del cartel tras la negativa de Love of Lesbian a participar "les da derecho a reclamar la devolución del dinero".

Según ha informado la organización en una nota de prensa, la modificación del plantel de artistas "se considera un cambio sustancial de las condiciones pactadas con la compra de entradas", por lo que los afectados "tienen derecho a pedir el reembolso del dinero del abono".

La organización del festival anunció el pasado 10 de septiembre a este grupo catalán como cabeza de cartel para la próxima edición, que se celebrará los días 15 y 16 de mayo de 2026. Dicho anuncio se realizó un día antes de que se pusieran a la venta los abonos para asistir al festival, lo que hizo que muchos usuarios "comprasen las entradas con el fin de disfrutar de esta banda".

Varios días después del anuncio, Love of Lesbian emitió un comunicado donde anunciaba que no tocarían en el Interestelar Sevilla 2026, al tener relación con "el fondo proisraelí KKR".

Facua advierte así de que la empresa organizadora "no pueden negarse a ello, ya que la modificación del plantel de artistas, así como de las fechas de celebración y el emplazamiento, se considera un cambio sustancial de las condiciones pactadas".

"Aquellos usuarios que hayan solicitado a la promotora del evento el reembolso de las entradas y a las que se lo haya negado, pueden presentar una denuncia contra la empresa ante las autoridades de consumo de su comunidad autónoma", ha destacado la entidad.

De esta manera, Facua ha enmarcado que el Real Decreto 2816/1982, de 27 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento General de Policía de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas, recoge en su artículo 58 como derecho de los usuarios "la devolución del importe de las localidades adquiridas, caso de no hallarse conforme con la variación del espectáculo o actividad o de sus condiciones o requisitos, dispuesta por la empresa".

De igual forma, el artículo 62 de la citada normativa indica que las empresas que se vean obligadas a variar el orden, fecha, contenido o composición de un espectáculo "quedan obligadas a devolver el importe de las localidades adquiridas al público que lo reclame por no aceptar la variación".

De este modo, las personas que tuviesen entradas para el Interestelar Sevilla 2026 pueden solicitar el reembolso del dinero que abonaron en su momento si debido a la ausencia de Love of Lesbian ya no les interesa acudir. Aquellos usuarios que tengan dudas sobre cómo reclamar pueden dirigirse a Facua para recibir asesoramiento o para que "defienda sus derechos como consumidores en su nombre".