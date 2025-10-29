Facua denuncia el "olvido" a una paciente oncológica en urgencias del Macarena y SAS defiende los protocolos a seguir

Archivo - Paciente en silla de ruedas en el Hospital Virgen Macarena. Imagen de archivo - JUNTA DE ANDALUCÍA. - Archivo

SEVILLA 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

FACUA ha denunciado que el Servicio Andaluz de Salud (SAS) "no atendió" el lunes 27 de ocubre a una paciente oncológica de 84 años en las urgencias del Hospital Virgen Macarena de Sevilla. Desde el SAS han asegurado que la situación en urgencias esa jornada se encuentra "normalizada y dentro de los parámetros asistenciales habituales", asimismo defiende los protocolos a seguir.

Según una nota de prensa de la organización de consumidores, la internista que la trataba en el hospital indicó a las 10,30 que la paciente "debía ser ingresada ante el importante agravamiento de su enfermedad". FACUA ha señalado que la mujer permaneció en la sala de urgencias hasta las 18,00 "sin ningún tipo de atención". "Ningún responsable de la sala de urgencias supervisó su situación", ha subrayado.

Fuentes del SAS consultadas por Europa Press, han asegurado que "todos los usuarios son atendidos desde el primer momento" en la consulta de triaje del Área de Urgencias donde "se prioriza la asistencia en función de la situación clínica". Ha confirmado que en el Servicio de Urgencias, se "supervisa la medicación prescrita a los pacientes", asimismo se "administra la medicación de urgencia necesaria".

El equipo jurídico de FACUA Sevilla ha anunciado que "está preparando una reclamación para pedir explicaciones al SAS" por los hechos. Han pedido que "aclare" cuáles son los protocolos de supervisión de los pacientes que ingresan en las urgencias de sus hospitales.