Facua indica que algunos afectados por pedidos de la Cartuja Pickman de Sevilla han denunciado a la empresa por fraude

Imágenes actuales de la fábrica de cerámicas de La Cartuja Pickman. - Rocío Ruz - Europa Press

SEVILLA 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

Facua Sevilla ha indicado que algunos afectados por pedidos no entregados tras la disolución de La Cartuja Pickman han presentado denuncias por fraude a la autoridad judicial. La entidad ha asegurado que los afectados deben reclamar al administrador concursal tras declararse disuelta la compañía que gestiona la fábrica. De esta forma, ellos se convierten en "acreedores" de la sociedad mercantil.

Según ha indicado la organización en una nota de prensa, el Juzgado Mercantil 3 de Sevilla ha suspendido los poderes de gestión a los propietarios, la familia Zapata, "dejándolos en manos" del administrador concursal.

La apertura de la liquidación de la empresa hace que todos los créditos contraídos por la empresa tengan la consideración de "créditos concursales", incluidos los clientes que vienen alertando de que no han recibido las vajillas que habían pagado por adelantado.

Según Facua, algunos de ellos han denunciado a la empresa por presunto fraude, pues supuestamente "continuaron vendiendo productos por internet a través de su página web a sabiendas de que no iban a poder cumplir", ya que la fábrica dejó de fabricar el pasado 31 de julio y la plantilla de trabajadores entró en un ERTE el 28 de agosto.

Una de las afectadas ha contado a Europa Press que realizó el encargo en el mes de julio y que desde entonces "no ha recibido ninguna información por parte de la empresa", después de que ésta aceptara el pedido. Ha confirmado que hay un grupo de personas afectadas en toda España con pedidos "que alcanzan los mil euros". "Queremos llegar hasta el final porque se actuó con mala fe", ha subrayado.

En este sentido, el sindicato CCOO de Sevilla ha pedido a las administraciones públicas que medien para buscar una solución que acabe con el proceso de liquidación y cierre. Defienden que es un proyecto "viable" y achaca la situación a "mala gestión" de la empresa responsable.

En declaraciones a esta agencia, el secretario de Relaciones Institucionales de CCOO de Sevilla, Jorge Lebrón, señalaba que los 36 trabajadores de la fábrica "llevan sin cobrar desde agosto", cuando comenzó el proceso de ERTE que ha dado paso a la auto liquidación. Desde ese momento, la fábrica está cerrada, sin actividad.

El Ayuntamiento de Sevilla ha publicado este semana una declaración institucional pidiendo la continuidad de la actividad.