Facua Sevilla insta a no cobrar a los vecinos de Marchena los días en que el agua no se pueda consumir

SEVILLA, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

Facua Sevilla ha reclamado al Ayuntamiento de Marchena que tome las medidas que sean necesarias para que no se cobre a los vecinos de la localidad los días en que el agua "no se está pudiendo consumir por la presencia de un herbicida", así como que realice las acciones oportunas para "garantizar que vuelve a ser apta con la mayor brevedad posible".

En un comunicado, Facua recuerda que la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía ha informado este jueves de que el agua del municipio "no es apta para el consumo humano tras confirmarse una concentración superior a los límites normativos permitidos de un herbicida". "Esta declaración significa que no puede ingerirse ni utilizarse para la elaboración alimentos, aunque sí se puede usar para higiene personal y limpieza doméstica", detalla la entidad.

Agrega que la concentración de herbicida encontrada en el agua "no supone riesgo para la salud de las personas consumidoras", según indica la Consejería, pero "sí supone sobrepasar el valor normativo establecido", por lo que toma esta medida "con el objetivo de mantener un alto nivel de protección de la salud de los consumidores".

En este sentido, Facua Sevilla indica que los vecinos de Marchena deben ser compensados por los días en los que no puedan hacer uso del suministro del agua en condiciones de normalidad, aplicando descuentos o bonificaciones en su recibo. De igual forma, entiende que el Ayuntamiento de la localidad "debe tomar las medidas que sean necesarias para garantizar que el agua vuelve a ser apta para el consumo con la mayor brevedad posible y evitar que vuelva a ocurrir en el futuro".

La asociación advierte de que el Reglamento del Suministro Domiciliario del Agua de Andalucía --aprobado por el Decreto 120/1991, de 11 de junio-- se encuentra "obsoleto", ya que sólo contempla el derecho del usuario a reclamar descuentos en la factura o devoluciones cuando "la interrupción del suministro por averías en instalaciones a cargo de las entidades suministradoras" haya sido "por un periodo continuado superior a nueve días".

En este sentido, recuerda que la federación regional, Facua Andalucía, junto a otras organizaciones sociales, lleva años reclamando una actualización del reglamento, que "actualmente no da respuesta a las necesidades de los usuarios". Así, la asociación indica que los usuarios "no deben pagar en ningún caso el mismo precio por un agua que no pueden utilizar sin importar el número de días que transcurran con esta deficiencia, por lo que reclama una actualización de la normativa para que fije el reintegro o la bonificación en la factura desde el primer día".