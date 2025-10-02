Facua Sevilla se reúne en Tomares con afectados de una promoción VPO con problemas de retrasos y desperfectos en obras

Promoción de VPO con la que varios usuarios se han visto afectados por "retrasos y desperfectos", imagen de archivo. - FACUA

TOMARES (SEVILLA), 2 (EUROPA PRESS)

Facua Sevilla se ha reunido con un grupo de afectados por una promoción de viviendas de protección oficial de Tomares con "graves problemas en las obras de construcción" como desperfectos y retrasos. La asociación ha informado a los asistentes de qué pueden reclamar, cómo hacerlo y los plazos que tienen para ello.

Según han informado en una nota de prensa, la vicepresidenta de la asociación, Raquel Naranjo, y la directiva y miembro de su equipo jurídico, Isabel Moya, han sido las encargadas de trasladar la información a los asistentes, más de una decena de los propietarios de la promoción, llevada a cabo por Grupo Promar.

Los afectados han denunciado "graves retrasos en las fechas de entrega de las viviendas, calidades deplorables en los materiales que no se corresponden con la memoria que fue elaborada inicialmente, y desperfectos en las casas consecuencia de una mala ejecución de los trabajos".

Moya, por su parte, ha informado a los asistentes de sus derechos como propietarios en virtud de la Ley de Ordenación de la Edificación y de cuáles son sus bases para poder plantear una reclamación, la forma en que pueden hacerlo y los plazos que tienen para llevarla a cabo.

En este sentido, Facua Sevilla ha señalado a todos los posibles afectados por esta promoción de viviendas que pueden acudir a la asociación para que estudie su caso concreto y actúe en defensa de sus derechos.