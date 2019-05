Fallado con 12 premios y tres accésit el concurso para el diseño de ocho promociones de VPO de Emvisesa

Publicado 17/05/2019 18:09:39 CET

La Empresa Municipal de Vivienda, Suelo y Equipamiento de Sevilla (Emvisesa), la Escuela de Arquitectura y el Colegio de Arquitectos han aprobado este viernes el fallo del jurado constituido para los diseños de los proyectos relativos a ocho futuras promociones de viviendas protegidas con un total de 628 pisos, cuyas obras está previsto que arranquen este año.

El acto de lectura del fallo del jurado ha estado presidido por el concejal de Hábitat Urbano, Cultura y Turismo, Antonio Muñoz; el gerente de Emvisesa, Felipe Castro; el director de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura, Francisco Montero; y la decana del Colegio de Arquitectos, Cristina Murillo. Junto con ellos, forman parte del jurado representantes de la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía y del Ministerio de Fomento.

Emvisesa abrió el plazo para la presentación de ofertas para este concurso el 10 de diciembre del pasado año y lo mantuvo abierto hasta el 15 de febrero de 2019. Se presentaron 101 proyectos, de los que finalmente quedaron admitidos 94, todos elaborados con metodología BIM, para diseñar 628 viviendas de los nuevos bloques que se construirán en Hacienda El Rosario, Pítamo Sur, La Salle, Su Eminencia, Torreblanca, Torreblanca Sur, Valdezorras o Cruz del Campo.

El jurado, en ese sentido, ha acordado entregar 12 premios y tres accésit valorados en 42.000 euros. A partir de ahí, se inicia un proceso para la adjudicación de la redacción de los proyectos y las asistencias técnicas valorado en más de tres millones de euros, para que las obras de las ocho promociones puedan comenzar en 2019.

Al tratarse de un concurso en el que los participantes se han identificado por lemas, el jurado no ha podido conocer en ningún momento la identidad de los autores. De hecho, tal y como especifican las bases del concurso, no se conocerá la identidad hasta la apertura de la documentación administrativa la próxima semana. No obstante, sí se dieron a conocer los lemas que identifican cada uno de los proyectos ganadores, así como las características de los diseños elegidos entre los 42 que resultaron finalistas.

Antonio Muñoz ha felicitado al Colegio de Arquitectos y la Escuela de Arquitectura por su implicación en el proyecto, así como al centenar de estudios y profesionales que han concurrido a esta convocatoria, y ha destacado el elevado nivel de las aportaciones realizadas.

Cristina Murillo, decana del Colegio de Arquitectos, se ha referido al cambio positivo que están experimentando numerosas instituciones relacionadas con la arquitectura en Sevilla y ha prometido continuar trabajando para mejorar.

Francisco Montero, director de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura, ha despedido el acto agradeciendo a Emvisesa su labor como motor de la arquitectura. "No me queda más que insistir en la felicitación a las 94 propuestas admitidas por su gran nivel de calidad. Creo que los docentes responsables de la formación de nuestros arquitectos podemos sentirnos más que orgullosos. Los 42.000 euros entre premios y accésit son un reconocimiento a un trabajo muy bien realizado que espero, y apelo a mis compañeros de mesa, sea el primer paso de un largo camino plagado de otros muchos concursos organizados por el Ayuntamiento de Sevilla, a través de Emvisesa".