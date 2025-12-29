Fallece el cronista e historiador Luis Montoto Martínez, natural del Cerro del Águila de Sevilla

Luis Montoto Martínez en imagen de archivo - DOLORES DEL CERRO

SEVILLA 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

El cronista e historiador Luis Montoto Martínez, natural del Cerro del Águila de Sevilla, ha fallecido este lunes, 29 de noviembre, tal y como ha confirmado el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, a través de su cuenta oficial de 'X', consultada por Europa Press.

"Sevilla nunca te olvidará como el mayor cronista de la historia de un barrio centenario", ha expresado el edil en sus redes sociales.

Asimismo, ha enviado su "más sentido pésame" a la familia del fallecido, así como a los vecinos del mencionado barrio, del que "este gran sevillano" hizo "bandera", según Sanz.

También se ha pronunciado al respecto el portavoz del Grupo Municipal Socialista, Antonio Muñoz, quien, también a través de su cuenta oficial de 'X', ha lamentado la pérdida.

"Duele despedir a Luis Montoto Martínez. Sevilla pierde a uno de sus grandes guardianes de la memoria, y el Cerro del Águila a quien mejor supo contar su alma. Merecidísima Medalla de Sevilla en 2018", ha apostillado, a la par que ha querido enviar un "abrazo sincero" a su familia y vecinos del barrio.

Cabe enmarcar que en el año 2018 el Ayuntamiento de Sevilla concedió a Montoto Martínez la medalla de la Ciudad por "su trayectoria en el fomento de los valores humanos y su labor social como cronista e historiador más importante del Cerro del Águila".