Fallece José Luis Castro, quien fue director del Teatro Maestranza, el Lope de Vega y el Teatro Alameda de Sevilla

José Luis Castro durante su etapa como director del Teatro de la Maestranza de Sevilla. - TEATRO DE LA MAESTRANZA

SEVILLA 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

El antiguo director de los teatros de la Maestranza y Lope de Vega de Sevilla, José Luis Castro, ha fallecido este viernes a los 72 años. Vinculado durante toda su vida a la actividad cultural, se puso al frente del Maestranza durante diez años, entre 1994 y 2004, anteriormente fue el responsable de la programación en el Lope de Vega y también en el Teatro Alameda.

En una publicación en redes sociales, la consejera de Cultura y Deporte, Patricia del Pozo, ha destacado su "importante contribución a la cultura", especialmente en su etapa en el Maestranza, cuyo trabajo ha indicado situó al espacio como "referente de la ópera en Andalucía".

El ex alcalde de Sevilla y portavoz del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento, Antonio Muñoz, ha subrayado su papel en "los primeros grupos de teatro de la democracia" como El Globo. "Fue creador de una nueva forma de entender y dirigir la cultura. Revolucionó el Lope de Vega y llevó al Maestranza al mapa internacional", ha afirmado en una publicación en redes sociales.