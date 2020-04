Fallecen cuatro residentes más de un centro de mayores de Lebrija (Sevilla) que suma 26 contagios

LEBRIJA (SEVILLA), 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

El centro de personas mayores La Caridad de Lebrija (Sevilla), donde recientemente trascendía el contagio de coronavirus Covid-19 de 19 residentes y dos trabajadores, con la muerte de una de estas personas mayores, suma actualmente 22 ancianos contagiados, cinco de los cuales han muerto, y cuatro trabajadores que también han arrojado un resultado positivo en la prueba sanitaria correspondiente a dicho virus, según ha informado a Europa Press el alcalde del municipio, José Barroso.

José Barroso ha recordado que recientemente solicitaba a la Junta de Andalucía que publique los datos oficiales de contagios confirmados de coronavirus Covid-19 por municipios y no sólo por provincia, como se está haciendo hasta el momento, toda vez que el Gobierno andaluz de PP y Cs viene defendiendo que no detalla los datos municipales de la incidencia de la pandemia por indicación expresa del Gobierno central para no "estigmatizar" a nadie.

No obstante, ha explicado que gracias a las gestiones del Ayuntamiento y la información proporcionada por las propias familias, tiene constancia de que a día de hoy, la residencia de personas mayores La Caridad, que cuenta con 63 plazas, acumula 26 contagios.

Según ha detallado, se trata de 12 residentes con resultado positivo en la coronavirus Covid-19 que permanecen debidamente aislados en las instalaciones, cinco ancianos ingresados en el hospital Virgen de Valme, cinco más que habrían fallecido frente a la única muerte que había trascendido hasta ahora, y cuatro trabajadores también contagiados y ya retirados del servicio.

TRES FALLECIMIENTOS EN APENAS TRES DÍAS

"Es una tragedia", ha dicho detallando que los últimos fallecimientos se han registrado entre el viernes de la semana pasada y este lunes, tratándose de personas de 98, 95 y 88 años.

El caso de esta residencia, además, supone más de la mitad de los casos de contagios confirmados en Lebrija, porque el alcalde tiene constancia hasta el momento de 46 casos en el conjunto del municipio, si bien entre las personas contagiadas figuran ya algunas altas hospitalarias.

En la residencia, según ha precisado, los espacios han sido "sectorizados" para aislar por completo a los ancianos que han dado resultado positivo en la prueba y dedicar una planta específica a todos los residentes que no presentan sintomatología alguna para impedir posibles contagios. Si bien el recinto está en cuarentena, según ha dicho, aún no habría sido medicalizado por la Administración sanitaria.

Además, ha explicado que la Unidad Militar de Emergencias (UME) ha desinfectado "dos veces" las instalaciones de la residencia, así como también una empresa "autorizada" a instancias del Ayuntamiento, que además ha proporcionado equipos de protección individual (EPI) para la plantilla. "Estamos ayudando en todo lo que podemos", ha dicho defendiendo la labor del Ayuntamiento de Lebrija para solucionar la situación suscitada en esta residencia.