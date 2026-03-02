El FeMÀS conmemora la boda de Carlos V en Sevilla con entradas gratuitas el 11 de marzo en la Plaza del Salvador

Una de las formaciones de música antigua, en foto de archivo. - AYTO.DE SEVILLA

El Ayuntamiento de Sevilla, a través del Área de Turismo y Cultura, en el marco de la XLIII edición del Festival de Música Antigua de Sevilla ( FeMÀS), ha informado de la idea de invitar a sevillanos y visitantes a descubrir "la riqueza y la vigencia" del patrimonio musical y "poner a prueba los conocimientos y prejuicios que se tienen sobre la música antigua".

En este sentido, el Festival de Música Antigua de Sevilla ha impulsado este año la original campaña de 'street marketing' denominada 'FeMÀS, un regalo para los oídos', con la que conmemora los 500 años de la boda de Carlos V el próximo 11 de marzo, día de la boda real, "dando la oportunidad de disfrutar de esta experiencia sonora y sensorial de manera gratuita a la ciudadanía y acercar la prestigiosa cita a nuevos públicos", ha explicado la delegada de Cultura y Turismo, Angie Moreno, en una nota de prensa.

Así, de 11 a 13 horas, los ciudadanos que lo deseen podrán participar en un divertido juego que se llevará a cabo en la Plaza del Salvador, una de las nuevas sedes que se suman en esta edición al festival con el concierto especial que el 18 de marzo ofrecerá el prestigioso organista Andrés Cea en homenaje al compositor sevillano F. Correa de Arauxo en el 400 aniversario de la publicación de su mítica obra 'La facultad orgánica'.

Aquí estará instalado un set con cajas de regalo sorpresa que los participantes podrán abrir tras responder preguntas sobre curiosidades de la música antigua y de sus grandes compositores, así como de la historia del festival y su programación o detalles de instrumentos desde un planteamiento actual. Todo con la dinamización teatral de las actrices Irene Pozo y Esperanza Querino, quienes aparecerán como invitadas de la boda real y actuarán de maestra de ceremonias.

De este modo, quienes acierten la respuesta podrán abrir una de las cajas y conseguir una de las 20 entradas dobles gratuitas escondidas, que podrán canjear en distintos espectáculos que forman parte del programa del FeMÀS, que se celebrará hasta el domingo 29 de marzo.

"Estamos convencidos de que la mejor forma de despertar la pasión por la música antigua es invitando a los sevillanos a conocer la cita y disfrutar de cualquiera de los 22 conciertos que se llevarán a cabo en enclaves patrimoniales y lugares musicales de culto como Artillería, la iglesia de San Luis, la iglesia de Santa Clara, la iglesia del Divino Salvador, el Espacio Turina o el Teatro de la Maestranza y que convierten a Sevilla cada primavera en la capital europea de las músicas históricas", ha defendido Moreno.

Tras la finalización del concurso, a las 13 horas, la agrupación sevillana Ministriles Hispalensis deleitarán con un concierto en la misma Plaza del Salvador en el que recordarán el repertorio de la época en la que se celebró la boda real en la ciudad.

"Por la calidad de su programación, que cada edición permite disfrutar en la ciudad de los mejores músicos y formaciones de música antigua a nivel nacional e internacional, la diversidad de sus propuestas, en la que las figuras más consolidadas comparten cartel con jóvenes talentos, y el entorno privilegiado que acoge los conciertos, el FeMÀS, decano en su género, se presenta como 'un regalo para los oídos' que queremos que conozcan todos nuestros vecinos", ha apuntado la delegada de Cultura y Turismo.