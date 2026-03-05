La Feria de Empleo de Écija (Sevilla) acoge la oferta de formación para empleo y emprendimiento de Prodetur

Feria de Empleo de Écija (Sevilla) - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de Prodetur, Rodrigo Rodríguez Hans, ha participado este jueves, 5 de marzo, junto a la alcaldesa del municipio, Silvia Heredia, en la inauguración de la Feria de Empleo de Écija. El evento, organizado por el Ayuntamiento astigitano, y que tiene lugar este jueves y viernes, está cofinanciado por la Diputación de Sevilla y tiene como objetivo favorecer el encuentro directo entre empresas, personas demandantes de empleo y entidades formativas.

Rodríguez Hans ha resaltado que este espacio de encuentro "demuestra que la colaboración público-privada es esencial en un ámbito tan importante como este, donde la empleabilidad y el emprendimiento van de la mano del desarrollo económico".

Durante las dos jornadas, la ciudadanía encontrará en la Feria un amplio catálogo de recursos de empleo, formativos y de orientación laboral, además de establecer redes de contacto profesional. En este sentido, la Diputación, a través de Prodetur, participa con un stand propio acercando a las y los visitantes su Plan de Formación para la Empleabilidad, la Promoción Empresarial y el Emprendimiento.

El Plan ofrece acciones formativas ajustadas a las necesidades del mercado laboral, incluyendo competencias transversales, capacitación técnica especializada y contenidos para la mejora de la gestión empresarial, con el objetivo de favorecer la inserción laboral y fortalecer el tejido productivo local.

Así, Prodetur ha dado a conocer Digitalízate, centrado en la mejora y adquisición de competencias digitales tanto para personas desempleadas como para profesionales y pequeñas empresas. La iniciativa busca impulsar la transformación digital del tejido económico provincial y reforzar la empleabilidad en un entorno cada vez más tecnológico. En el marco de los proyectos cofinanciados con los ayuntamientos, también se informa sobre Itinera-Proempleo VI, orientado a favorecer la inserción sociolaboral de personas desempleadas mediante itinerarios personalizados de formación y acompañamiento, con especial atención a quienes encuentran mayores dificultades de acceso al mercado laboral.

Asimismo, los participantes pueden conocer los servicios de la Agencia de Simulación de la entidad, un recurso pionero en el ámbito provincial que permite a alumnado y personas emprendedoras entrenarse en la creación y gestión empresarial mediante entornos que reproducen situaciones reales de mercado. Este modelo facilita un aprendizaje práctico en áreas como administración, comercialización, recursos humanos o gestión financiera, proporcionando experiencia previa antes de incorporarse al mercado laboral o iniciar un proyecto propio.