Feria del Libro de Huévar (Sevilla) reúne a miles de vecinos y visitantes en cuatro jornadas "repletas de actividades"

SEVILLA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Feria del Libro de Huévar del Aljarafe (Sevilla) ha celebrado desde el pasado jueves, 2 de octubre, su VI Edición con un balance "muy positivo", tras cuatro días de "una intensa actividad cultural". La cita, organizada por el Ayuntamiento con la colaboración con la Diputación de Sevilla, ha conseguido reunir a miles de vecinos y visitantes, que han llenado las diferentes sedes de la muestra, "confirmando el creciente interés por la lectura y la cultura".

Según ha informado el Consistorio en una nota de prensa, durante la feria se han celebrado presentaciones de libros, firmas de autores locales y nacionales, así como talleres infantiles, que "fomentaron la creatividad y el gusto por la lectura entre los más pequeños", entre las que destacan la charla de Manu Sánchez con la periodista Nuria Sánchez Gey acerca de su libro 'Surnormal profundo', que reunió a más de mil personas en el polideportivo municipal; y el encuentro de la ex Ministra de Cultura Esperanza Aguirre con el periodista Jesús Vigorra a propósito de su última obra, 'Una liberal en política'.

La alcaldesa de Huévar del Aljarafe, María Eugenia Moreno, ha señalado "la excelente respuesta del público y el compromiso de los comercios locales un año más", añadiendo que la Feria "se ha consolidado como una cita imprescindible en el calendario cultural del municipio".

Con esta edición, la Feria del Libro de Huévar del Aljarafe "ha reafirmado su papel como punto de encuentro entre lectores, escritores y editores, y deja el listón muy alto para futuras convocatorias". Además, la muestra ha contado también con otros escritores como Inma Aguilera, autora de 'La dama de la Cartuja' y 'La pintora de la luz'; Cristina Atienza, Esther Zambrana, la influencer Indy o Santiago Martínez-Vares, Fernando Matres y Curro Pérez, que presentaron su libro 'Lo que dice el político y lo que la gente entiende'.

Asimismo, ha contado con una programación "variada para todos los gustos y edades", con una amplia gama de opciones para los lectores más jóvenes, como un encuentro con la autora Esther Zambrana Ruiz 'Ézaru' y su libro infantil 'El Caracol y la Hormiga'; una bebeteca a cargo de Carlos Arribas 'Carloco' y los cuentacuentos de Anabel Gandullo, Jesús Tirado y Diego Galindo, diferentes talleres, animación especial y varios juegos gigantes, como aro, nerf y canasta, además de un show infantil con personajes de Disney.