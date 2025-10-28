Feria del Libro de Sevilla suspende su programación este miércoles por el cierre de los Jardines de Murillo por viento

Puestos cerrados de la Feria del Libro de Sevilla este lunes por la mañana en los Jardines de Murillo. - MARÍA JOSÉ LÓPEZ/EUROPA PRESS

SEVILLA 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Feria del Libro de Sevilla (Felise) ha anunciado la suspensión de la programación prevista para este miércoles 29 de octubre debido al cierre de los Jardines de Murillo por la alerta amarilla y naranja por lluvia y viento.

En una nota de prensa remitida por la organización, se confirma la interrupción de las actividades tras la notificación del Cecop. Aseguran que tras el parón, está previsto que "vuelva la normalidad, tan pronto abran los Jardines".

En declaraciones a Europa Press esta semana, el director de Felise, Antonio Agredano confirmaba que la fería "seguía" tras las lluvias del primer fin de semana y no se contemplaba la suspensión "salvo que los vientos sean excesivos". Agredano también descartaba la posibilidad de una ampliación del evento por las lluvias, como si sucedió el pasado año.

El cierre se produce tras el anuncio de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que ha ampliado para este miércoles, 29 de octubre, avisos de nivel amarillo en la zona de la campiña sevillana por lluvias y tormentas desde la medianoche de este martes hasta mañana a las 18,00 horas, con acumulaciones de hasta 25 litros por metro cuadrado en una hora, según ha informado la Agencia en su página web, consultada por Europa Press.