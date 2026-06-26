Fernando Mañes asume la Delegación de Financiación Europea del Ayuntamiento de Sevilla

Toma de posesión del nuevo concejal del Ayuntamiento de Sevilla Fernando Mañes - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Ayuntamiento de Sevilla, en sesión extraordiaria y urgente, ha celebrado este viernes la toma de posesión de Fernando Mañes Izquierdo como concejal.

En concreto, Mañes asumirá la delegación de Financiación Europea, Agenda Urbana y Relaciones Internacionales que se integra en el Área de Gobierno de Hacienda.

A consecuencia del nombramiento, el alcalde, José Luis Sanz, ha promulgado nuevos decretos de composición de la Junta de Gobierno y de modificación de las áreas de gobierno y delegaciones.

La principal novedad de estas resoluciones radica en la supresión del hasta ahora Área de Gobierno de Financiación Europea, Agenda Urbana y Relaciones Internacionales que pasa a ser una Delegación integrada en el Área de Gobierno de Hacienda, Administración y Transformación Digital que dirige el primer teniente de alcalde, Juan Bueno.

Por ende, Mañes asumirá la gestión de la delegación de Financiación Europea, Agenda Urbana y Relaciones Internacionales que se integra en el Área de Gobierno de Hacienda, Administración y Transformación Digital.