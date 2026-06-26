Fernando Mañes asume la Delegación de Financiación Europea del Ayuntamiento de Sevilla

Toma de posesión del nuevo concejal del Ayuntamiento de Sevilla Fernando Mañes
Toma de posesión del nuevo concejal del Ayuntamiento de Sevilla Fernando Mañes - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
Europa Press Andalucía
Publicado: viernes, 26 junio 2026 12:37
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SEVILLA 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Ayuntamiento de Sevilla, en sesión extraordiaria y urgente, ha celebrado este viernes la toma de posesión de Fernando Mañes Izquierdo como concejal.

En concreto, Mañes asumirá la delegación de Financiación Europea, Agenda Urbana y Relaciones Internacionales que se integra en el Área de Gobierno de Hacienda.

A consecuencia del nombramiento, el alcalde, José Luis Sanz, ha promulgado nuevos decretos de composición de la Junta de Gobierno y de modificación de las áreas de gobierno y delegaciones.

La principal novedad de estas resoluciones radica en la supresión del hasta ahora Área de Gobierno de Financiación Europea, Agenda Urbana y Relaciones Internacionales que pasa a ser una Delegación integrada en el Área de Gobierno de Hacienda, Administración y Transformación Digital que dirige el primer teniente de alcalde, Juan Bueno.

Por ende, Mañes asumirá la gestión de la delegación de Financiación Europea, Agenda Urbana y Relaciones Internacionales que se integra en el Área de Gobierno de Hacienda, Administración y Transformación Digital.

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