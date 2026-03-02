El festival de artes escénicas 'Transmutaciones' suma Salteras a La Rinconada, El Viso y Alcalá de Guadaíra (Sevilla)

Archivo - Un fragmento de la obra 'Objetuario', de Ana Ulloa, que forma parte de la programación 'Transmutaciones' de la Diputación. - CRISTINA JIMENEZ/ DIPUTACIÓN DE SEVILLA - Archivo

SEVILLA 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

Este lunes comienza la cuarta edición del festival de artes escénicas 'Transmutaciones 2026. Encuentro-Arte-Territorio', organizado por la Diputación de Sevilla a través de su Área de Cultura y Ciudadanía, que se celebrará hasta este domingo, 8 de marzo, y que cuenta con la colaboración de cuatro ayuntamientos: La Rinconada, El Viso del Alcor, Alcalá de Guadaíra y Salteras.

El Área de Cultura y Ciudadanía, tras el éxito de las ediciones anteriores del certamen, decidió que el programa podía continuar creciendo, haciendo que una localidad más formará parte como nueva sede, y finalmente ha sido Salteras el municipio que se ha incorporado al programa, destaca la Diputación en una nota de prensa.

Durante estos días, las cuatro localidades se convertirán en el escenario de un "vibrante programa" que incluirá talleres y espectáculos de danza, teatro gestual, performance y teatro de objetos e infantil. De este modo, un total de ocho compañías, sumando 18 funciones en total y la muestra de tres talleres, forman parte de un cartel con grandes artistas, como La Maquiné, Iron Skulls, Marcat Dance, Baychimo Teatro, El perro azul, Marcos Martincano, Ana Ulloa o la compañía Visitants.

Del 2 al 6 de marzo, la compañía de danza urbana contemporánea Iron Skulls presentará su espectáculo 'La Perla' y actuará cada día en un instituto de cada localidad participante. Este montaje "desafía los límites del movimiento al explorar la tensión y sensibilidad entre la identidad individual y la colectiva", al tiempo que hace reflexionar sobre la naturaleza humana.

Como una de las grandes novedades de esta edición, el festival incorpora una programación específica de espectáculos infantiles, amplía su oferta y consolida su vocación inclusiva y formativa para todos los públicos. Así, los días 3, 4 y 5 en Alcalá, El Viso y Salteras, respectivamente, el alumnado de varios colegios podrá disfrutar de 'La leyenda de Sally', de Baychimo Teatro, mientras que el día 5, en La Rinconada, harán lo propio con 'Estación paraíso', de La Maquiné.

La compañía riojana El perro azul será la encargada de abrir esta edición para el público general con su obra 'Globe story', "una historia de amor, una histeria de humor". La obra aborda un "flechazo amoroso" que une para siempre las vidas de Greta y Max. "Tendrán un hermoso bebé, vivirán su luna de miel en un crucero, perseguirán a un amante, bailarán una tormenta y se reirán de la enfermedad en un disparatado hospital". Se representa la tarde del 5 de marzo, a partir de las 18 horas, en el patio del Centro Cultural en Salteras, y el día 6, a las 19 horas, en el CRAES de La Rinconada.

Esa misma tarde del 5 de marzo y en Salteras, Ana Ulloa, a las 19 horas, presentará 'Objetuario', "una experiencia híbrida entre la instalación y lo escénico que invita al público a emprender un viaje hacia su propia memoria a través de los objetos". Objetuario es una colección de objetos médium, "aparentemente insignificantes que contienen historias latentes. Un teléfono que no funciona, una hucha con 3 pesetas, un cuaderno de recetas. Una postal con 165 palabras de amor...". Este mismo espectáculo cerrará la edición en Alcalá de Guadaíra el domingo 8 de marzo, con dos pases, a las 18,30 y a las 20,00 horas, en el Teatro Gutiérrez de Alba.

'AFINES'

El sábado 7 de marzo, en El Viso del Alcor, los bailarines Mario Bermúdez y Catherine Coury, Marcat Dance, ofrecerán su última creación: 'Afines', versión corta, en el Parque de la Constitución, a las 18,30 horas. "Este dueto explora la conexión humana, la unión y la afinidad, celebrando lo que tenemos en común en tiempos de división. Dos cuerpos entrelazados comparten lenguaje y espacio, atrayéndose y distanciándose en una relación intensa y creativa". El domingo 8, a las 19,30 horas, en Alcalá de Guadaíra habrá una nueva oportunidad de verlos en la entrada del Gutiérrez de Alba.

Al caer la tarde, a las 19,30 horas. en el teatro visueño Antonio Machado. Marcos Martincano presentará 'Hacer torrijas como acto de resistencia', una pieza híbrida de danza y teatro, fruto de dos años de investigación, que explora la identidad, la memoria familiar y la tradición. A través de una puesta en escena que une lo contemporáneo con lo tradicional, el autor utiliza la cocina --y la elaboración de torrijas-- "como un símbolo de resistencia cultural, invitando al público a reflexionar sobre sus propios orígenes y el sentido de pertenencia".

LOS TALLERES-LA COMUNIDAD

Una parte fundamental de 'Transmutaciones' es su enfoque formativo donde se invita a la participación de la comunidad. Así, este año tres talleres y algunas masterclass permitirán a los asistentes sumergirse en procesos creativos únicos, donde la interacción con la memoria se convierte en el eje central.

La artista Ana Ulloa, tanto en Salteras como en Alcalá de Guadaíra, dirigirá el taller La memoria de los objetos, un taller de mediación artística que explora la memoria de los objetos transformando historias individuales en un legado compartido. Este taller se inicia con la pregunta '¿qué objeto contiene una memoria importante para ti?' y propone un diálogo con el mundo que habita en los objetos, con las historias que esconden y las preguntas que nos sugieren.

En Salteras, el taller se impartirá los días 2, 3 y 4, siendo su muestra el miércoles 4, a las 20 horas, en el salón multiusos. Mientras, en Alcalá se desarrollará los días 6 y 7, en horario de tarde, cuya muestra será el sábado 7 a partir de las 21 horas. Finalmente, el creador escénico, actor y bailarín contemporáneo Marcos Martincano desarrollará un taller en El Viso del Alcor donde se integra teatro, movimiento y narración personal.

Este día 7 de marzo, a las 13 horas, en la plaza Sacristán Guerrero, se podrá ver la muestra resultante de este proceso creativo que habrá tenido lugar las tardes de los días 5 y 6. En el caso de La Rinconada, el viernes 6 de marzo, a las 17 horas, en el CRAES, la compañía El perro azul ofrecerá una masterclass de teatro gestual, de forma previa a su función.

Igualmente, Baychimo Teatro invitará a los más pequeños, a través de un pequeño taller, a descubrir el teatro gracias al juego, la imaginación y la experimentación con el cuerpo, la voz y los objetos. Mediante dinámicas participativas y creativas, niños y niñas explorarán la expresión de emociones, la creación de pequeñas escenas y el trabajo en grupo, fomentando la comunicación, la confianza y la curiosidad artística en un entorno lúdico y cercano.