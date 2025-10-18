El Festival de Cine Europeo de Sevilla acoge la primera edición de un programa dedicado al pueblo gitano

Archivo - Varias personas en una de las taquillas del Festival de Cine Europeod de Sevilla. - SEFF - Archivo

Además de proyecciones, incluye talleres formativos y una mesa redonda con los cineastas Sami Mustafa y Jero de los Santos

SEVILLA, 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla, a través del Área de Turismo y Cultura, ha informado que el Festival de Cine Europeo de Sevilla acoge este año la primera edición de Rromavisión, un programa de "formación y mediación cultural" dedicado a representaciones audiovisuales del pueblo gitano.

Según ha detallado el Consistorio en una nota, este programa impulsado por el Gobierno local a través de su Área de Turismo y Cultura y la red de centros cívicos, ha sido concebido como un "espacio de encuentro, diálogo y visibilidad para el cine romaní contemporáneo" en el Festival de Cine Europeo de Sevilla, que integra el proyecto dentro de su marco institucional; el European Romani Institute for Arts and Culture (Eriac), como entidad internacional colaboradora; y el Centro de Iniciativas Culturales de la Universidad de Sevilla (Cicus).

Así, esta iniciativa, que se desarrollará entre octubre y noviembre, garantiza la "conexión directa" con la ciudadanía a través de una "programación diversa" que incluirá talleres formativos, un ciclo de proyecciones y una mesa redonda con la participación de los cineastas Sami Mustafa y Jero de los Santos.

Por otro lado, ha indicado que el objetivo de Rromavisión es "fomentar una mirada crítica y plural" sobre la representación del pueblo gitano en los medios audiovisuales, así como fortalecer su presencia en los circuitos culturales y académicos de Sevilla.

En este sentido, la delegada de Turismo y Cultura, Angie Moreno, ha destacado que "Rromavisión representa un paso adelante en nuestra apuesta por una cultura diversa, participativa e inclusiva. Sevilla es una ciudad abierta, con una enorme riqueza cultural, y este programa nos permite poner en valor las voces y miradas del pueblo gitano desde el cine, un lenguaje universal que une y transforma".

Asimismo, Angie Moreno ha valorado que la alianza entre el Ayuntamiento, el Festival de Cine Europeo, el Eriac y la Universidad de Sevilla "demuestra que la cultura es más fuerte" cuando se construye "desde la cooperación y el compromiso social", a la vez que ha mostrado su deseo de que Rromavisión sea "un punto de partida, no una excepción, dentro del calendario cultural de la ciudad".

El programa Rromavisión forma parte de la estrategia municipal para impulsar proyectos que "promuevan la diversidad, la igualdad de oportunidades y el acceso a la cultura en todos los barrios".

En este sentido, las actividades programadas en los centros cívicos municipales permitirán acercar el cine romaní "a públicos muy diversos", contribuyendo a generar "espacios de reflexión, formación y encuentro intercultural".

Con esta nueva iniciativa, la ciudad hispalense refuerza su posición como "referente en políticas culturales inclusivas", consolidando un modelo de ciudad que "integra el arte, la educación y la participación ciudadana como ejes de transformación social".

CICLO DE PROYECCIONES

El ciclo de proyecciones de Rromavisión, comisariado por el fundador de la productora Romawood y del Rolling Film Festival, el cineasta kosovar Sami Mustafa, reúne títulos internacionales que abordan cuestiones de "justicia social, identidad personal, patrimonio cultural, dinámica familiar, esperanza y el poder del arte", invitando a los espectadores a "reconocer las voces y autorías romaníes que reconfiguran la forma de contar y de mirar", y ofreciendo una panorámica "amplia y contemporánea" del audiovisual gitano.

El ciclo se desarrollará entre el 20 de octubre y el 5 de noviembre, con proyecciones en el Auditorio del Cicus y en una red de centros cívicos municipales como la Torre del Agua, La Ranilla, Torreblanca, Hogar Virgen de los Reyes y Factoría Cultural. Cada sesión se repetirá en dos espacios distintos, sumando un total de diez jornadas de proyección.

Entre las películas programadas figuran largometrajes como 'Chaplin. Espíritu gitano', de Carmen Chaplin (2024); 'Genezis', de Árpád Bogdán (2018); 'Gipsy Queen', de Hüseyin Tabak (2019); 'Trapped by Law', de Sami Mustafa (2015); y 'The Deathless Woman', de Roz Mortimer (2019); además de cortometrajes como 'Rokkerena', de Damian Le Bas (2017); 'Riza's Night', de Tóth-Pócs Roland (2021); 'Karmenstein', de Jero de los Santos (2023) y 'Proud Roma' de Pablo Vega (2022).

El acceso de todas estas proyecciones en el CICUS será gratuito mediante invitación y libre hasta completar aforo en los centros cívicos municipales.

MÁS ALLÁ DE LAS PROYECCIONES

Asimismo, como actividad paralela del Festival de Cine Europeo de Sevilla, Rromavisión incluirá una mesa redonda sobre cine romaní el viernes, 7 de noviembre, a las 12,00 horas, en el Auditorio del Cicus, con la participación de "un panel de expertos, artistas y organizaciones internacionales vinculadas al arte y la cultura gitana", que ofrecerá la oportunidad de "dialogar en torno a las nuevas narrativas audiovisuales romaníes".

Esta citada actividad tendrá acceso libre y estará dirigida al alumnado de los talleres y al público general, así como organizaciones y entidades gitanas que promueven el arte y la cultura.

Con Rromavisión, el Festival de Cine Europeo de Sevilla abre un "espacio necesario" para las miradas propias, donde la comunidad romaní puede narrar sus realidades, memorias y ficciones "desde la autoría, el respeto y la convivencia".

ESPACIO PARA LA PEDAGOGÍA

El punto pedagógico del proyecto gira en torno al taller 'Contranarrativas gitanas: resistencia, memoria y diversidad', impartido por el artista visual Jero de los Santos, creador sevillano gitano y 'queer' cuya obra combina archivo íntimo, ficción crítica y 'collage' audiovisual.

Esta actividad está dirigida principalmente a estudiantes de infantil, primaria, secundaria y grados universitarios, así como a docentes interesados en incorporar la cultura romaní y su cine como herramientas educativas.

Asimismo, este taller contempla cuatro sesiones formativas en cada centro participante, además de un acompañamiento para asistir colectivamente a las proyecciones del ciclo. Los centros participantes son el CEIP Andalucía, los institutos Siglo XXI e Inmaculada Vieira, y la Residencia Flora Tristán de la Universidad Pablo de Olavide.