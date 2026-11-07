El Festival de Cine de Sevilla "afianza su compromiso con los jóvenes" en su programación para nuevos públicos

Imagen de archivo. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla ha informado de que el Festival de Cine de Sevilla vuelve a apostar en esta 23ª edición por el público infantil y juvenil con una treintena de títulos incluidos en sus secciones Europa Junior y Cinéfilos del Futuro. En su programación, el festival vuelve a abrir la mirada a Europa a través de historias que atraviesan latitudes, idiomas y formatos, y que hablan de amistad, identidad, comunidad y de tantas otras formas de entender el mundo.

Así, según ha destacado el Consistorio en una nota de prensa, representan un recorrido por diversas realidades que invitan a que los nuevos espectadores descubran todo lo que el cine europeo actual tiene que contar y contribuye a formar una ciudadanía más abierta, empática y consciente de la pluralidad que nos rodea. De esta manera, el Festival de Cine Europeo de Sevilla afianza su compromiso con la idea de ir más allá de la exhibición cinematográfica y de despertar el interés por la cultura audiovisual entre las nuevas generaciones.

Este acercamiento del cine a los centros educativos supone una inversión en los espectadores del presente y del futuro y permite que los niños y los jóvenes no sean únicamente consumidores de imágenes, sino espectadores capaces de comprenderlas y disfrutarlas.

En este sentido, la delegada de Turismo y Cultura, Angie Moreno, ha destacado que "una de las grandes apuestas del Festival de Cine Europeo de Sevilla es acercar el séptimo arte a las nuevas generaciones, porque estamos convencidos de que invertir en cultura es invertir en el futuro de nuestra ciudad. Queremos que nuestros niños y jóvenes descubran desde pequeños la magia del cine, pero también que aprendan a mirar más allá de la pantalla, a desarrollar su pensamiento crítico, a conocer otras realidades y a comprender mejor el mundo que les rodea".

Así, Moreno ha subrayado que "el éxito de esta iniciativa demuestra que vamos por el buen camino. Contar ya con 18.000 asistentes previstos, más de 450 inscripciones y la participación de más de 200 centros educativos es una magnífica noticia. Son cifras que reflejan el enorme interés de la comunidad educativa y que consolidan al Festival de Sevilla como una herramienta de formación, convivencia y acceso a la cultura, más allá de su indiscutible dimensión cinematográfica".

Por último, la edil de Turismo y Cultura ha insistido en que "desde el Gobierno de José Luis Sanz defendemos una cultura abierta, accesible y al alcance de todos. Por eso, trabajamos para que ningún niño se quede sin la oportunidad de vivir la experiencia de disfrutar del cine en una sala y compartirla con sus compañeros. Estamos formando a los espectadores del mañana, pero, sobre todo, estamos contribuyendo a formar ciudadanos más libres, sensibles y preparados. Esa es también la responsabilidad de un gran festival y la mejor inversión que podemos hacer en el futuro cultural de Sevilla".

EUROPA JUNIOR, DESCUBRIR EL CINE EN LAS ETAPAS DE LA INFANCIA

Por su parte, Europa Junior, la sección dedicada a público infantil de entre 3 y 11 años, recoge en esta edición un total de doce títulos. Para los más pequeños, el festival ha programado la producción española 'Momonsters. Pelicula de Navidad', de Christian Gamez y Javier Martínez; 'La gran navidad de los animales', de Caroline Attia, Ceylan Beyolu, Olesya Schchukina, Haruna Kishi, Camille Alméras y Natalia Chernysheva (Francia/ Alemania) y 'La gran fiesta del bosque', de Samantha Cutler, Jeroen Jaspaert, Anne-Sophie Gousset, Clément Céard, Yawen Zheng, Antje Heyn, Alexander Isert y Nicolas Bianco-Levrin (Reino Unido), y, para visionar a partir de los 5, 'Billy, el hámster cowboy', de Caroline Murrell y Antoine Rota (Francia).

Películas, todas ellas, pensadas para el difrute y la diversión de quien se acerca por primera vez a la gran pantalla. Destinadas a los mayores de 7 años son historias como 'Arco', de Hugo Bienvenu (Francia/ Reino Unido), ambientada en el año 2075, y protagonizada por una niña que ve caer del cielo a un misterioso niño con un traje de arcoíris. La fantasía se alía con las leyendas tradicionales irlandesas, la Historia con lo sobrenatural, en tres de las más premiadas cintas de los estudios Cartoon Saloon, Giraldillo de Honor en esta edición del Festival de Sevilla. Se trata de 'Wolfwalkers', 'El secreto del libro de Kells' y 'La canción del mar'.

Y una leyenda muy local es la que recupera 'Viva Carmen', del francés Sébastien Laudenbach (Francia), una nueva adaptación animada, destinada al público infantil, de la famosa novela 'Carmen', de Prosper Mérimée, ambientada en la Sevilla de 1845. El humor y la crítica social se dan la mano en 'Desmadre en la granja', de Andy Serkis (Reino Unido, EE UU y Canadá), que adapta otro clásico literario como es 'Rebelión en la granja', de George Orwell.

El filme está concebido en stop motion y un atractivo de su versión original es que cuenta con las voces de Seth Rogen, Gaten Matarazzo, Glenn Close y Woody Harrelson.

Está destinada a los mayores de once años al igual que 'Persépolis', la inmortal adaptación que Marjane Satrapi hizo junto a Vincent Paronnaud de su premiada y conmovedora novela gráfica. Su proyección sirve también para rendir homenaje a la autora franco-iraní, fallecida este año. Completa la programación 'Muyi', de Julien Chheng (Francia), también incluida en la sección Alumbramiento.

CINÉFILOS DEL FUTURO

La sección Cinéfilos del Futuro, pensada para estudiantes de secundaria, bachillerato y ciclos formativos, busca algo más que la mera diversión y propone temas que invitan al debate y al pensamiento crítico. Este año se incluye una docena de títulos que combina animación, ficción y distintas tradiciones cinematográficas, con argumentos que abordan desde la imaginación y la amistad hasta la identidad, la convivencia y los conflictos sociales.

La intención de esta selección es proponer historias para los chicos de 12 a 15 años que conecten con sus inquietudes y les ayuden a interpretar el mundo. La gran mayoría de las producciones, en la presente edición, proceden de Francia, Reino Unido y España.

Del primero de estos países proviene 'Por todo lo alto', de Emmanuel Courcol, acerca de un prestigioso director de orquesta que descubre que tiene un hermano trombonista que trabaja de modo humilde en un comedor escolar. 'El novato', de Rudi Rosenberg (Francia), trata sobre un chico de 14 años y llega a París sin conocer a nadie, ansiando hacer amigos. Y 'Gagarine', de Fanny Liatard y Jérémy Trouilh, cuenta la historia de Youri, un joven de 16 años que sueña con ser astronauta y que lucha junto a sus amigos y vecinos para salvar su hogar de la demolición, convirtiendo el edificio en una auténtica nave espacial.

Este fue el exitoso primer largometraje de este tándem de directores y guionistas. De ellos también se incluye en Cinéfilos del Futuro, el segundo de ellos, 'The Green Eyes', con la que compiten, a su vez, en la sección Alumbramiento.

Desde las Islas Británicas, 'Blue Jean', de Georgia Oakley, se sitúa en 1988 y aborda la historia de una profesora de educación física que es obligada a llevar una doble vida debido a la estigmatización de gais y lesbianas por parte del gobierno conservador del país. A su vez, 'Scrapper', de Charlotte Regan, se centra en una chica de 12 años, que vive sola en Londres tras la muerte de su madre y se ve obligada a afrontar la realidad.

Dos son los filmes españoles incluidos en la programación, y ambos son documentales. 'Ciudad sin sueño', de Guillermo Galoe, una película que presentamos en colaboración con el Consejo Audiovisual de Andalucía, se desarrolla en la Cañada Real, el asentamiento irregular más grande de Europa, a las afueras de Madrid, y se centra en el personaje de Toni, un chico de 15 años, perteneciente a una familia de chatarreros, que asiste al próximo derribo de la parcela en la que viven.