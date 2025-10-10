El festival de circo Cirktober, de Diputación de Sevilla, regresa este fin de semana con actividades gratuitas

SEVILLA 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

El festival de circo contemporáneo impulsado por la Diputación de Sevilla, Cirktober, ofrecerá de nuevo espectáculos del 10 al 12 de octubre con actividades gratuitas y para todos los públicos por parte de cuatro compañías "de referencia nacional e internacional que reflejan la diversidad del circo actual".

Según ha informado el Gobierno provincial en una nota de prensa, tras su arranque el pasado fin de semana en municipios como Palomares del Río, Bormujos o Los Palacios y Villafranca, el festival volverá este segundo fin de semana con Lucas Escobedo y la Compañía Nacional de Teatro Clásico, Truca Circus, Circ Pistolet y Chicharrón Circo Flamenco.

Lucas Escobedo y la Compañía Nacional de Teatro Clásico abrirán la programación de sala del fin de semana con funciones en el Teatro Municipal Juan Bernabé de Lebrija este viernes, a las 20,00 horas, en el Centro Cultural de la Villa de La Rinconada; el sábado, a la misma hora, y en el Teatro Municipal de Arahal, el domingo a las 20,30 horas.

En paralelo, ha señalado el citado comunicado, el público familiar "podrá disfrutar del vibrante universo de Truca Circus", que presenta su espectáculo 'El Círculo' el viernes en la Plaza de España de Castilleja de Guzmán, el sábado en el Parque Ciudad de Bayamo de Mairena del Alcor y el domingo en la Plaza de España de Pilas, con acceso libre hasta completar aforo.

También en espacios al aire libre, Circ Pistolet "desplegará su contagiosa energía" con 'Quizás no hay final' el viernes en la Plaza del Ayuntamiento de El Saucejo, el sábado en la Plaza San Benito Abad de Castilblanco de los Arroyos y el domingo en el Teatro Oriente de Morón de la Frontera.

El domingo también será el turno de Chicharrón Circo Flamenco, que presentará su espectáculo 'Empaque' en el Teatro Municipal de Aznalcóllar.

Completando la programación, La Tregua Cultura llevará sus talleres participativos de circo a distintos municipios de la provincia como Castilblanco de los Arroyos, Arahal y Pilas.

Estas actividades, gratuitas y abiertas a todos los públicos, "fomentan el aprendizaje, la convivencia y el descubrimiento del circo en familia".

Con estas propuestas, Cirktober 2025 contará con 42 funciones en 33 municipios a lo largo del mes. Tal y como ha señalado el diputado de Cultura y Ciudadanía, Casimiro Fernández, "el circo es una de las disciplinas más completas y universales, capaz de emocionar y divertir a públicos de todas las edades".