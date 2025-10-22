El festival de circo contemporánero de Diputación de Sevilla despide su edición con tres propuestas "de primer nivel"

SEVILLA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

Cirktober 2025, el festival de circo contemporáneo impulsado por la Diputación de Sevilla, culmina su segunda edición tras un mes de intensa actividad cultural que ha llevado espectáculos y talleres a más de veinte municipios de la provincia. Concebido para acercar las artes circenses contemporáneas a todos los rincones del territorio, el festival se consolida como una de las grandes citas culturales del otoño andaluz, con más de una docena de compañías nacionales e internacionales y una creciente participación ciudadana.

Durante todo el mes de octubre, Cirktober ha convertido plazas y teatros en escenarios vivos donde miles de personas han disfrutado del circo en sus múltiples lenguajes: acrobacia, teatro físico, música en directo o clown. El apoyo de los ayuntamientos, que cada año muestran mayor implicación, ha sido clave para que el proyecto crezca en calidad, público e interés institucional, convirtiéndose en un ejemplo de colaboración territorial y descentralización cultural, informa en un comunicado.

El cierre del festival, del 24 al 26 de octubre, reunirá tres propuestas "de gran nivel artístico" que reflejan "la madurez" del circo andaluz y su conexión con el público. La compañía sevillana La Banda de Otro presentará 'Rodeo', un espectáculo en el que el humor, la música en directo y el espíritu del western se combinan "con el inconfundible sello de esta formación referente del circo contemporáneo andaluz".

Con más de una década de trayectoria, el grupo --formado por Daniel y José Alberto Foncubierta y Rafael Díaz-- ha actuado en los principales festivales del país (Circada, Fetén, TAC Valladolid, Leioa o Umore Azoka) y es una garantía de complicidad y energía sobre el escenario. Rodeo podrá verse el viernes 24 en Camas (Parque Victoria Kent, 18,00 horas), el sábado 25 en Brenes (Plaza Primero de Mayo, 18,00 horas) y el domingo 26 en Umbrete (Jardines del Arzobispo, 12,00 horas).

También con sello andaluz, Alas Circo Teatro ofrecerá 'Cateura', una delicada propuesta visual y musical inspirada en la capacidad del arte para transformar la realidad, tomando como punto de partida la célebre Orquesta de Instrumentos Reciclados de Cateura. Con dirección de Mar Navarro, el espectáculo combina circo aéreo, danza y música en directo, transmitiendo un poderoso mensaje de sostenibilidad y creatividad.

La compañía, con sede en Sevilla, ha participado en festivales como Feten, Circada, Umore Azoka o FITC Cádiz, consolidándose como una de las formaciones más reconocidas del nuevo circo andaluz. Cateura se representará el viernes 24 en Villanueva del Ariscal (Pabellón Municipal, 18,00 horas), el sábado 25 en Castilleja de Guzmán (Plaza de España, 18,30 horas) y el domingo 26 en Mairena del Aljarafe (Parque Central, 12,30 horas).

Por su parte, la Compañía Jimena Cavalletti pondrá el broche final al festival con 'B.O.B.A.S.', una pieza protagonizada por tres mujeres clowns --Lisa Madsen, Laia Sales y la propia Cavalletti-- que exploran con humor, absurdo y ternura la capacidad de reírse de lo cotidiano.

Coproducida con el Festival Internacional de Payasas de Cornellà y con apoyo del Inaem y del Instituto Valenciano de Cultura, la obra ha obtenido algunos de los premios más destacados del panorama escénico nacional: Premio Feten 2024 al Mejor Espectáculo de Calle, Premio del Público Mostra d'Igualada 2024, Premio del Público Sense Portes 2024, Premio del Público ARCA 2023 y Premio Umore Azoka 2023 al Mejor Espectáculo del Resto del Mundo, además de nominaciones a los Premios Zirkòlika y Premios IVC.

En palabras del diputado de Cultura y Ciudadanía, Casimiro Fernández, "el festival demuestra la madurez del circo andaluz y su capacidad para emocionar, divertir y conectar con todos los públicos. Cada año son más los municipios que solicitan acoger espectáculos y actividades, lo que nos anima a seguir ampliando este proyecto que une cultura, territorio y participación ciudadana".

"La segunda edición de Cirktober confirma así el excelente momento del circo contemporáneo andaluz, con artistas que exportan su talento a toda España y un público que responde con entusiasmo a una programación gratuita, diversa y de primer nivel".