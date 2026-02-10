El festival 'Entrehoteles' Sevilla llega a la capital hispalense este jueves para aunar arte y gastronomía

Acto de presentación del festival 'Entrehoteles' Sevilla - 'ENTREHOTELES'

SEVILLA 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

El festival Entrehoteles Sevilla llegará desde el próximo 12 de febrero al 1 de marzo de 2026 a la ciudad hispalense en una primera edición que tiene como objetivo aunar arte contemporáneo y gastronomía en diferentes espacios hoteleros hispalenses.

Así lo ha anunciado este martes, 10 de enero, en una nota de prensa la organización del festival, que ha asegurado que el evento "propone descorrer las cortinas de los hoteles para el conocimiento y disfrute de ciudadanía y visitantes. Descubrir la ciudad desde dentro a través de experiencias que conectan sabor, creatividad y emoción".

Entrehoteles Sevilla es una iniciativa organizada por la Asociación de Hoteles de Sevilla y Provincia (AHS) con el patrocinio de Turismo de Sevilla, la coordinación del equipo de trabajo Zalamera y el comisariado artístico de ARTSevilla, además de la colaboración de la Fundación Cruzcampo, el Ayuntamiento de Isla Mayor y Arroz Doña Ana.

Cabe destacar que el festival consiste en un recorrido por diferentes hoteles hispalenses con dos rutas gastroculturales que combinan creatividad culinaria, intervenciones artísticas y experiencias sensoriales únicas.

"Propuestas como Artwalk, con exposiciones de artistas plásticos y visuales de la capital andaluza, o Al Grano, una ruta gastronómica en torno al arroz reinterpretado desde la alta cocina. Esta última incluye itinerarios de brunch y coctelería, siempre con el arroz como denominador común", enmarca la organización.

Entre las actividades extra destaca el taller-laboratorio 'Catas con texturas' impartido por el chef Paco Ybarra (Escuela de Hostelería Cruzcampo), la proyección del documental del artista Atín Aya sobre las marismas del Guadalquivir y las rutas guiadas por cicerones todos los sábados y domingos del festival.

En el acto de presentación, que ha tenido lugar durante la presente jornada, ha contado con las intervenciones del presidente de la Asociación de Hoteles de Sevilla y Provincia, Manuel Cornax; la delegada de Turismo y Cultura del Ayuntamiento de Sevilla, Angie Moreno, y representantes de Zalamera y ARTSevilla.

En su intervención Cornax ha asegurado que "los hoteles de Sevilla son espacios abiertos para turistas y sevillanos en los que se puede disfrutar de muy buena gastronomía y en cuyos singulares rincones se pueden exponer grandes obras hispalenses. Esto es lo que hemos querido transmitir a través de EntreHoteles Sevilla".

Por su parte, la delegada ha comentado que "si algo distingue a la hotelería de Sevilla es su singularidad y su esencia, cuando alguien se aloja aquí, vive sensaciones que no encuentra en cualquier otro destino. Y, eso es posible gracias a un servicio de excelencia, y un capital humano inigualable, siempre innovando para ofrecer la mejor experiencia al visitante. Estas jornadas son un reflejo perfecto de esa filosofía".