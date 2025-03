El festival "Guadalflow" reivindica el "legado" de la contracultura en La Puebla y Coria del Río

SEVILLA 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

El próximo 29 de marzo, el Parque Municipal de La Puebla del Río (Sevilla) acogerá Guadalflow, un festival que recupera la historia de la contracultura musical en La Puebla y Coria del Río; con siete bandas de distintas generaciones que compartirán escenario en una jornada donde la música, la memoria y la identidad cultural se fusionan en pro de una mayor oferta de actividades para la ciudadanía.

"Desde los años 80, bandas de rock, blues, heavy, pop y soul han forjado una escena alternativa que, pese a su impacto, ha quedado al margen de los circuitos más visibles. Guadalflow surge para reivindicar este legado y mostrar cómo la música ha sido un hilo conductor entre generaciones", señala la organización, que aspira a trasladar "un relato vivo de las corrientes sonoras que han desafiado lo establecido en esta región del Aljarafe".

El nombre del festival, Guadalflow, es un guiño al río Guadalquivir, que une ambas localidades, y al "flow" que ha conectado a músicos y oyentes a lo largo de los años.

Tocarán las bandas Mosaico, Elin and The Pussycats, Los Lagoona, Daemons, Peter Calambre y sus Malas Compañías, Luttopia y Laico; contando además el festival con una carpa cultural con una exposición con fotografías inéditas, portadas de discos y una línea del tiempo que conecta a las bandas actuales con sus predecesoras; proyecciones, material audiovisual con actuaciones antiguas y testimonios de músicos de los años 50, como Los Murciélagos, The Boys y Los Pájaros Negros.