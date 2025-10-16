El Festival de la Guitarra de Sevilla celebra su XVI edición rindiendo homenaje a Julio Romero de Torres

Presentación del Festival de la Guitarra de Sevilla, que este año rinde homenaje a Julio Romero de Torres. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Festival de la Guitarra de Sevilla avanza en su XVI edición, que se celebra del 9 de octubre al 7 de noviembre, con una programación de conciertos, concursos, clases magistrales y presentaciones editoriales en distintos espacios culturales de la ciudad. Este año, el festival rinde homenaje al pintor Julio Romero de Torres en el 95 aniversario de su fallecimiento, con más de veinte actividades que combinan música, artes plásticas y formación.

Según una nota emitida por el Consistorio, organizado por Contrastes Records con la colaboración del Ayuntamiento de Sevilla, la guitarrista japonesa Riko Morita ha inaugurado oficialmente el ciclo en la Casa de los Pinelo con un recital de obras románticas y contemporáneas. En los próximos días actuarán intérpretes como José Antonio Rodríguez, Javier Riba y el Cuarteto de Guitarras de Viseu.

El Espacio Turina será el escenario central del festival, con conciertos de María Esther Guzmán, Eduardo Trassierra, Pedro Sierra & La Tobala, Zoran Dukic, Santiago Lara y David de Arahal, así como la semifinal y la gala final del XVI Concurso Internacional de Guitarra de Sevilla.

El programa incluye también el X Concurso Internacional de Composición "Manuel de Falla", clases magistrales de Lorenzo Micheli (29 de octubre), Zoran Dukic (5 de noviembre) y Dejan Ivanovic (6 de noviembre), y presentaciones editoriales dedicadas a Manolo Sanlúcar y al legado musical de Julio Romero de Torres.

Además, el Ayuntamiento organiza el ciclo "Los Tesoros de la Guitarra Española" en la Sala de las Pinturas del Espacio Santa Clara, que reunirá a jóvenes intérpretes galardonados en certámenes internacionales, como Antoine Guerrero, Andrzej Grygier, Francisco Luis y Shilong Fan.

Por su parte, la delegada de Turismo y Cultura, Angie Moreno, ha destacado que el festival es "una cita consolidada y de referencia internacional que refuerza la imagen de Sevilla como ciudad donde la música, la tradición y la excelencia artística se dan la mano", y ha subrayado que esta edición, dedicada a Romero de Torres, evidencia "la relación entre las artes y la identidad andaluza y el papel de Sevilla como centro de creación y encuentro para músicos de todo el mundo".

El Festival de la Guitarra de Sevilla continuará hasta el 7 de noviembre llenando de música y arte los principales espacios culturales de la ciudad.