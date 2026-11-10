Festival Internacional de Comedia del Arte e Integración de Alcalá 2026: teatro, humor y actividades participativas

AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 10 (EUROPA PRESS)

Alcalá de Guadaíra acogerá, entre noviembre de 2026 y febrero de 2027, el Festival Internacional de Comedia del Arte e Integración, una iniciativa organizada por la Asociación Cultural La Sala, vinculada al proyecto europeo CDAI, que propone acercar las artes escénicas a públicos diversos a través del humor, la improvisación y la participación.

Según ha detallado el Ayuntamiento en una nota de prensa, el festival, que tendrá como escenario el Centro Cultural San Miguel, reúne representaciones teatrales, talleres abiertos, proyecciones audiovisuales y encuentros con profesionales del teatro, con una propuesta que combina la actividad cultural con el aprendizaje, la creatividad y la inclusión social.

Durante la presentación de la programación, el delegado municipal de Cultura, Christopher Rivas, ha destacado el carácter participativo de esta iniciativa y su capacidad para acercar las artes escénicas a nuevos públicos. "No estamos hablando únicamente de una programación de espectáculos". "Este festival plantea el teatro también como una herramienta de aprendizaje, comunicación e inclusión social", ha señalado Rivas.

Asimismo, el responsable municipal ha subrayado, la importancia de impulsar propuestas que amplíen las posibilidades de participación cultural. "Queremos que la cultura llegue a públicos diversos y que no se limite a ofrecer actividades para quienes ya tienen el hábito de consumir cultura", ha afirmado.

UNA TRADICIÓN TEATRAL QUE APUESTA POR LA PARTICIPACIÓN

La Comedia del Arte es una tradición teatral popular italiana desarrollada entre los siglos XVI y XVIII, caracterizada por la improvisación, el uso de máscaras y la presencia de personajes reconocibles como Arlequín, Pantalone o los zanni.

El festival recuperará esta tradición desde una perspectiva contemporánea, utilizando el juego teatral, la expresión corporal y la improvisación como recursos para favorecer la comunicación, desarrollar la creatividad y generar espacios de convivencia.

La iniciativa ha incorporado, además, una dimensión internacional a través de su vinculación con el proyecto europeo CDAI, que conecta experiencias relacionadas con la aplicación de las artes escénicas a la educación de personas adultas y la inclusión social.

En este sentido, Christopher Rivas ha destacado que "la dimensión europea de este festival nos permite conectar experiencias, enriquecer nuestra programación cultural y abrir Alcalá a nuevas formas de entender y disfrutar el teatro".

El festival comenzará el 21 de noviembre con talleres, encuentros y proyecciones La programación arrancará el sábado 21 de noviembre, a las 17,00 horas, con la presentación oficial del festival, mientras que a las 17,30 horas tendrá lugar una entrevista abierta con los directores teatrales Michelle Salvatori y Luis Miguel Rodríguez.

Tras una pausa a las 18,30 horas, la actividad continuará a las 19:00 horas con un taller abierto de Comedia del Arte. La primera jornada concluirá a las 20,30 horas con la proyección de 'Zanni: Astuzie e ridicolezze d'ogni sorte!', subtitulada en español.

El domingo 22 de noviembre, a las 18,30 horas, se representará 'Quieto Parao', una propuesta de comedia e improvisación, además de que la programación continuará en diciembre con 'Amor en Sevilla', una obra que combinará romance y comedia, el 19 de diciembre a las 20,00 horas, y 'Somos del TBO', una propuesta de comedia e historia, el 20 de diciembre a las 18,30 horas.

Ya en 2027, el 16 de enero a las 20,00 horas, llegará 'Magnolia', una representación que combinará drama y comedia, antes de concluir en febrero con una jornada de clausura cuya fecha se anunciará próximamente.

Por su parte, todas las actividades serán de acceso libre hasta completar aforo, con inscripción previa mediante el correo electrónico 'infolasalasevilla@gmail.com'.