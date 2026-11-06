El Festival Internacional de Jazz en la Provincia lleva dos conciertos al Teatro Gutiérrez de Alba de Alcalá (Sevilla)

El delegado de Cultura de Alcalá, Cristopher Rivas. - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE GUADAÍRA

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 6 (EUROPA PRESS)

Alcalá de Guadaíra acogerá dos conciertos los días 20 y 28 de noviembre en el Teatro Gutiérrez de Alba en el marco de la 33 edición del Festival Internacional de Jazz en la Provincia de Sevilla, organizado por la Diputación.

Según ha detallado el Ayuntamiento en una de prensa, la primera actuación tendrá lugar el viernes 20 de noviembre y estará protagonizada por el vibrafonista ibicenco Andrés Coll Odyssey junto al músico marroquí Majid Bekkas, quienes presentarán una propuesta que combinará elementos del folclore de Ibiza con el jazz contemporáneo y tradiciones musicales del norte de África y Europa del Este.

Asimismo, el grupo estará integrado por Dawid Lubowicz, al violín y violín barítono; Ramón López, a la batería y tabla; y Majid Bekkas, que participará como invitado especial con guembri, kalimba y voz. El proyecto incorpora elementos de la música gnawa, una tradición musical marroquí.

De la misma manera, el segundo concierto se celebrará el sábado 28 de noviembre, con la actuación de la pianista y compositora madrileña Ester Quevedo Quintet, quien presentará su segundo trabajo discográfico, cuyas composiciones fueron concebidas inicialmente para trío y se interpretarán en esta ocasión en formato de quinteto.

En la cita, Quevedo estará acompañada por Óscar Latorre a la trompeta, Vicent Pérez al trombón, Marc Cuevas al contrabajo y Roger Gutiérrez a la batería. La artista se ha formado en centros musicales de España y Países Bajos y forma parte de la Clasijazz Valparaíso Big Band y del colectivo de intérpretes y compositoras Crocus.

En este sentido, el delegado de Cultura, Christopher Rivas, ha explicado que para Alcalá "es un lujo recibir cultura musical y, en particular conciertos, de un género tan sensible y especial como el jazz" y ha invitado a todos los vecinos a disfrutar de estas actuaciones.

El horario de los dos conciertos será a las 20,30 horas y el precio de las entradas es de 3 euros, de manera que se podrán adquirir en portal de venta.