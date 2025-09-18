El Festival de Ópera de Sevilla celebra su primera edición con un programa que acercará la lírica a los espacios urbanos

Archivo - Cartel del Festival de ópera de Sevilla 2025, realizado por Ana Barriga. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA. - Archivo

SEVILLA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Festival de Ópera de Sevilla celebrará su primera edición del 25 de septiembre al 12 de octubre de 2025 con un proyecto que pretende acercar la ópera a todos los públicos mediante un programa de actividades paralelas que llevará la lírica a calles, plazas, salas de cine, rutas patrimoniales y espacios singulares como las Setas de Sevilla.

La delegada de Turismo y Cultura, Angie Moreno, ha señalado en una nota emitida por el Consistorio que el festival busca consolidar a Sevilla como capital operística y abrir la experiencia de la ópera a nuevos públicos y lugares, acercando el arte lírico a barrios y espacios urbanos.

CICLO "ACÉRCATE A LA ÓPERA"

El programa "Acércate a la Ópera" se acercará rincones emblemáticos de la ciudad en escenarios improvisados a través de intérpretes locales que, junto a la soprano china Yue He, finalista del certamen Nuevas Voces de ASAO e integrante de la Academia Internacional Sevilla, Ciudad de Ópera, interpretarán repertorios de Mozart, Rossini y Bizet. Entre los artistas participantes se encuentran Yue He (Rosina en El barbero de Sevilla), Ana Cadaval (Carmen), Amando Martín (Don Giovanni) y Andrés Merino (Escamillo).

El ciclo incluirá arias y dúos como 'Deh vieni alla finestra' y 'La ci darem la mano' de Don Giovanni, 'Una voce poco fa' de El barbero de Sevilla, y pasajes de Carmen, como la "Habanera" y el 'Toreador'. Las actuaciones se celebrarán en diferentes ubicaciones de la ciudad entre el 24 de septiembre y el 4 de octubre, con una duración aproximada de 30 minutos por intervención.

PROYECCIONES Y DANZA

El programa incluye la proyección de la ópera Tosca de Puccini en CaixaForum Sevilla, el 28 de septiembre a las 19,00 horas por un precio de 6 euros, y el espectáculo de danza española Carmen, 150 años de historia en las Setas de Sevilla, el 10 de octubre, a cargo del Conservatorio Profesional de Danza Antonio Ruiz Soler, que narrará la vida de la protagonista de Bizet mediante 16 piezas.

EXPOSICIONES, RUTAS Y FLAMENCO LÍRICO

La exposición 'Looking for Carmen' explorará la presencia de Carmen en el arte contemporáneo. Además, Engranajes Culturales organizará rutas temáticas por Sevilla relacionadas con Carmen y su época.

Por su parte, el Teatro Flamenco Sevilla presentará 'Carmen, Ópera & Flamenco', un montaje flamenco-lírico que se ofrecerá durante los tres fines de semana del festival, del 26 de septiembre al 12 de octubre, en distintos horarios.