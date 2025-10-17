Festival de Ópera de Sevilla supera los 10.000 asistentes y el alcalde confirma nueva edición: "Ha venido para quedarse"

SEVILLA 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha afirmado durante el balance del I Festival de Ópera de Sevilla que la iniciativa ha tenido "un éxito rotundo que demuestra el enorme potencial cultural y turístico de Sevilla", dado que ha superado los 10.000 asistentes, y ha confirmado una nueva edición para el año 2026. "La ópera ha vuelto a Sevilla, y ha vuelto para quedarse", ha constatado.

Según una nota de prensa emitida por el Consistorio, durante la presentación del balance, que ha tenido lugar en la Real Fábrica de Artillería, el alcalde ha destacado que este festival nace con vocación de futuro, para consolidarse como una cita de referencia en el calendario cultural internacional".

Según datos del Consistorio, el festival ha alcanzado un 85% de ocupación media y más de 10.000 personas asistentes. Además, ha cifrado en 1.172 las apariciones en medios con una audiencia estimada de 384 millones de personas y un valor de comunicación superior a 17 millones de euros.

En el ámbito digital, la web oficial ha registrado 183.000 visitas desde 68 países, y las redes sociales han sumado más de 3 millones de visualizaciones. "Estos resultados confirman que Sevilla no solo brilla en los escenarios, sino también en el mundo digital, proyectando su cultura al exterior con calidad y modernidad", ha subrayado el alcalde.

Por otra parte, Sanz ha agradecido la implicación de todos los participantes y ha anunciado que ya se trabaja en una segunda edición para 2027, "aún más ambiciosa, abierta y participativa".

La programación ha incluido 25 funciones de siete óperas y seis recitales en espacios emblemáticos como la Real Fábrica de Artillería, el Real Alcázar, el Teatro de la Maestranza, el Espacio Turina y las Casas Palacio de Dueñas, Salinas y el Hospital de la Caridad, con 5.570 plazas escénicas disponibles y tres montajes creados expresamente para la ocasión (Il Califfo di Bagdad, Les Enfants Terribles y Quién porfía mucho alcanza). Las cinco funciones de Don Giovanni en el Maestranza superaron el 90% de ocupación, con 10.925 asistentes.

El Festival de Ópera de Sevilla está organizado por el Ayuntamiento de Sevilla a través de su delegación de Cultura y Turismo con el patrocinio de Unicaja, Getyourguide y la Asociación de Hoteleros de Sevilla, y con la colaboración del Instituto Adam Mickiewicz-Instituto Polaco de Cultura, la Asao - Asociación Sevillana de Amigos de la Ópera, la Fundación Abades, CaixaForum Sevilla, Casas Palacio de Sevilla, la Real Maestranza de Caballería de Sevilla y la Universidad Loyola.