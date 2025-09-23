El Festival del Patio+Metrópolis se consolida como "epicentro musical" de Sevilla con más de 3.800 asistentes

Concierto de Miss Caffeina en el Festival del Patio+Metrópolis, imagen de archivo. - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La sede de la Diputación de Sevilla ha acogido a más de 3.800 personas en su ciclo de conciertos enmarcados en el Festival del Patio+Metrópolis donde ha actuado Miss Caffeina, Siloé, Santiago Auserón y la Academia Nocturna y Derby Motoreta's Burrito Kachimba.

Según una nota de prensa remitida por la institución provincial, el máximo responsable del festival, el diputado de Cultura Casimiro Fernández, ha destacado que "llevar la cultura a espacios no convencionales y con precios no convencionales, mucho más asequibles que los precios a los que nos tiene acostumbrados el grueso de los festivales, garantiza que lleguemos a quienes no siempre pueden acceder a ella".

El diputado se ha mostrado muy satisfecho "con la entusiasta acogida de los sevillanos y las sevillanas, quienes en tan solo dos ediciones ya han convertido el patio de la Diputación en epicentro musical" de las noches de septiembre.

"En esta línea, y para los próximos años, desde la Diputación vamos a seguir apostando por una programación que derribe barreras económicas, geográficas, sociales y generacionales. Seguiremos trabajando junto a los municipios no solo para crecer, sino sobre todo para que el acceso a la cultura como derecho sea tangible y real", ha explicado.

De igual manera, el diputado de Cultura ha querido incidir en que "la música es una maravillosa herramienta de transformación y cohesión social al servicio de la igualdad y la democracia".

El cierre de la iniciativa "volverá a trasladar el foco a su versión metropolitana", extendida para este 2025 a Utrera, Dos Hermanas, La Rinconada, Alcalá de Guadaíra y Mairena del Aljarafe, que el próximo viernes 10 de octubre acogerá el concierto de Camela.