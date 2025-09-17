El Festival del Patio+Metrópolis de Sevilla acoge este jueves un concierto de Siloé

Imagen del grupo musical Siloé. Imagen de archivo. - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Festival del Patio+Metrópolis de Sevilla acogerá este jueves un concierto de la banda Siloé, con su gira en directo de 'Santa Trinidad'. Así, la cita será la quinta del festival y la segunda celebrada en el Patio de la Diputación de Sevilla.

Según ha informado la institución provincial, entidad organizadora del evento, en una nota de prensa, el grupo volverá a la ciudad hispalense con todas las entradas vendidas.

Tras 'La verdad' (2016), 'La luz' (2018), 'Metrópolis' (2020) y 'Paradiso' (2021), Siloé vuelve a los escenarios con su último disco publicado.

El Festival del Patio continuará hasta el próximo 10 de octubre y entre sus próximas actuaciones se encuentran Santiago Auserón y la Academia Nocturna el viernes 19 y Derby Motoreta's Burrito Kachimba el sábado 20.

Los próximos días 21 de septiembre en Dos Hermanas y 10 de octubre en Mairena del Aljarafe actuarán Coque Malla y Camela, respectivamente.