El Festival de Sevilla y la UPO lanzan un curso de crítica cinematográfica especializada durante el certámen

SEVILLA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

Festival de Cine Europeo de Sevilla y la Universidad Pablo de Olavide (UPO) han anunciado este miércoles que colaboran en la puesta en marcha de un curso de crítica cinematográfica especializada, cuyo plazo de inscripción está abierto hasta el 6 de noviembre. La formación, concebida como una experiencia inmersiva, se desarrollará de forma presencial del 10 al 14 de noviembre de 2025, en el marco de la 20ª edición del Festival de Sevilla.

Según ha informado el Festival en una nota, esta microcredencial universitaria responde a la creciente demanda de profesionales capacitados para el análisis y la interpretación del cine desde una perspectiva crítica, interdisciplinar y vinculada a los debates sociales y culturales actuales. En un contexto de transformación digital y ecológica, el programa aborda el cine como herramienta para comprender las narrativas contemporáneas sobre identidad, género, migraciones o derechos humanos.

El curso ofrece una formación teórico-práctica que combina pensamiento crítico y experiencia profesional directa, permitiendo al alumnado integrarse en la dinámica del festival y dialogar con programadores, críticos y profesionales del sector. Las personas inscritas contarán, además, con un abono completo para acceder a la programación del certamen.

La formación se estructura en cinco módulos temáticos, impartidos durante cinco días consecutivos, que incluyen clases por la mañana y sesiones de visionado y debate por la tarde. Cada módulo equivale a un crédito ECTS, sumando un total de cinco.

Por su parte, los contenidos abarcan desde el lenguaje cinematográfico y la crítica especializada hasta ámbitos como el cine y la perspectiva de género, las relaciones internacionales, la movilidad humana o la educación para la transformación social a través del cine. El objetivo es capacitar a los participantes para aplicar herramientas analíticas en contextos profesionales vinculados a la crítica cultural, la programación de festivales, la mediación audiovisual y la educación en cine.

El curso estará dirigido académicamente por Jesús Delgado Baena, doctor en Derechos Humanos y Desarrollo y formado en la Escuela Internacional de Cine y TV de San Antonio de los Baños (Cuba). El equipo docente lo integran, entre otros, Nuria Cordero (UPO), Miguel Vázquez Liñán (Universidad de Sevilla), Edileny Tome Da Mata (UPO), Alfredo Langa Herrero (Universidad Alice Salomon de Berlín) y Cora Cuenca Navarrete (Universidad Loyola Andalucía).

Según sus organizadores, esta microcredencial pretende formar a una nueva generación de analistas y mediadores culturales, capaces de interpretar el cine desde una mirada crítica y socialmente comprometida, y de aportar nuevas perspectivas en el ámbito de las industrias culturales y creativas.