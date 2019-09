Fibes acogerá la nueva edición de Sevilla de Moda con 60 firmas y apostando por los jóvenes diseñadores

Publicado 26/09/2019 17:38:16 CET

SEVILLA, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Palacio de Congresos y Exposiciones de Sevilla, Fibes, acoge una nueva edición de CODE 41, la Semana de la Moda de Sevilla, durante los días 29, 30 de septiembre y 1 de octubre, que reunirá a más de 60 firmas de moda nacional que presentarán sus nuevas colecciones para esta próxima temporada con marcas profesionales, diseñadores emergentes y firmas de moda infantil.

"Es un evento de moda pero también lo es de emprendimiento, empresas, formación y cultura, con una previsión de unos 20.000 asistentes. Estamos hablando de arte, creatividad y cultura, y de empresas, un binomio vital para el empuje de la moda en la ciudad como un sector productivo y generador de empleo, y un sector por el que apuesta este equipo de Gobierno y Fibes", ha comentado el delegado de Economía, Comercio, Relaciones con la Comunidad Universitaria y Área Metropolitana del Ayuntamiento, Francisco Páez, durante la presentación de este jueves.

En el acto de presentación, según ha informado el Ayuntamiento en una nota, donde ha estado acompañado por el gerente de la sociedad municipal Contursa --que gestiona Fibes--, Jesús Rojas, el presidente de Moda, Francisco Valderrama; y el delegado territorial de la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local de la Junta en Sevilla, Javier Millán, Páez ha reconocido la iniciativa de los organizadores, Sevilla de Moda y Fibes, y la colaboración de la Delegación de Economía, "por el apoyo tan decidido que CODE 41 presta a los jóvenes talentos y a las marcas emergentes, así como por la vertiente de formación a partir de talleres o masterclass".

"Queremos potenciar la marca Sevilla como un claro referente nacional e internacional de la moda hecha por los jóvenes talentos e incluir la moda en el portafolio de productos de nuestra oferta en turismo premium o de lujo. A los diseñadores les recuerdo que en noviembre, entre los días 10 y 13, se celebrará en Sevilla una feria internacional de turismo premium 'Emotions Travel'. Es una oportunidad de colocar la moda sevillana en el segmento de lujo", ha añadido el delegado.

PROGRAMACIÓN

CODE Experience albergará el Espacio Essdm, que está dedicado a talleres y workshop centrados en el ámbito del textil y la customización. Por otro lado, el Foro Ensdm acogerá a profesionales de este sector, donde se impartirán masterclass relacionadas con la comunicación, la organización de eventos y la gestión de tiendas. Ambos espacios estarán orientados a la formación de visitantes. Mientras, shootings de moda en directo y castings de modelos para la Agencia 41 Models y 41 Models Kids buscarán entre los participantes.

Además, CODE 41 Kids, jornada de moda infantil, dispondrá de un PopUp infantil durante el primer día del evento, donde el visitante podrá adquirir las nuevas colecciones de las firmas. La gran novedad de la edición será el plató de TV, donde diseñadores e influencers de moda serán entrevistados en directo y seguidos a través del canal de YouTube, Code41Tube.

CODE 41 Kids, el gran evento de la moda infantil y ya el más importante de Andalucía, vuelve el próximo domingo, 29 de septiembre, a partir de las 11,00 horas. Las firmas de moda infantil más posicionadas presentarán sus nuevas campañas en pasarela, donde tendrán un Pop-Up destinado a la venta de su colección dentro del recinto. La jornada de desfile comenzará A las 12,00 horas con las firmas Gocco, Lalolita, María Uceda y Little Kings, a la que seguirá a las 13,00 horas The first, Cotoli, En la Nube Kids y Paquita Barroso. A las 14,00 horas, Baby bloom kids, Mis pijamitas, Muaks y By Niné.

A partir de las 12,00 horas, comenzarán las actividades para padres e hijos con el taller 'Diseña tu gorra', donde los más pequeños podrán poner a prueba su creatividad, customizando gorras con pinturas y diferentes tejidos. A las 13,00 horas, se celebra el showcooking a cargo del equipo de 'Kids and Chic' un taller gastrosaludable para niños.

La primera jornada de CODE 41 contará con la presencia de los "bookers" de la Agencia 41 Models Kids, que realizarán un casting de modelos para así captar nuevos rostros en horario de 11,00 a 15,00 horas así como con los juegos infantiles de Puchi Animación, encargados de dinamizar el espacio Code Experience con un Spa y un futbolín humano.

El domingo 29, a las 17,00 horas, se imparte el taller de creación de bolsas con tejidos reutilizables 'Diseña tu Bolsa de Tela' y el lunes 30 a las 16,00 horas comenzarán las actividades con el taller de sombrerería donde los asistentes podrán crear su propio tocado. A las 18,00 horas, Mia Cosmetics Paris ofrecerá un programa en el Espacio Essdm. Para finalizar la jornada, a las 19,00 horas, se impartirá un taller de 'Asesoría de Imagen/Pañoletas de Color' donde expertos darán las claves para analizar la imagen personal.

FOROS Y TALLERES

La programación también contará con el taller 'Personaliza tus prendas' que se impartirá el domingo 29 de septiembre a las 17,00 horas. En él, los asistentes podrán personalizar cualquier prenda bajo la supervisión de expertos en diseño de moda.

El lunes 30 a las 17,00 horas profesionales del escaparatismo impartirán un taller sobre la composición de escaparates para los comercios. A las 18,00 horas tendrá lugar el 'Taller Textil' y para finalizar, a las 19,00 horas se impartirá una masterclass 'Imagen Personal'.

El martes 1 a las 16,00 horas comenzará la jornada con el workshop 'Volumetría'. Seguidamente, a las 18,00 horas, el blogger @aralmorin impartirá una masterclass sobre la composición de un armario masculino para la próxima temporada. Concluirá la jornada a las 19,00 horas con el workshop 'Eventos de Moda'.

El lunes 30 y el martes 1 de 17,00 a 21,00 horas, CODE 41 contará con un equipo de estilistas de moda que buscarán las últimas tendencias entre el público asistente de su XII edición. Los mejores looks serán publicados en las redes oficiales del evento, además de optar a una formación profesional en Estilismo de Moda en La Escuela de Negocios Ensdm.

JÓVENES TALENTOS

Igualmente la Semana de la Moda de Sevilla celebra la VII edición de CODE 41 Talent, el concurso que impulsa el desarrollo del sector de la moda entre los jóvenes diseñadores de España y que tiene como premio la participación en la feria Momad Metrópolis de Madrid, con un espacio expositor.

La Escuela Essdm otorgará una mención especial al diseñador con mejor colección, desfilando como firma profesional en la próxima edición y la Ensdm otorgará una segunda mención especial que consiste en la realización de un curso de experto en la Escuela de Negocios.

DESFILES NACIONALES

CODE 41 vuelve a ser escenario para mostrar las creaciones de reconocidas firmas a nivel nacional e internacional. El lunes 30 de septiembre comenzarán los desfiles a 18,00 horas con las colecciones de Patricia Durán, Delarosa y Karlota Nolan. A las 19,00 horas desfilarán Olimara&RosebyOlimara y Francisco Valverde. Seguidamente, a las 20,00 horas presentará su colección la Julián Ortíz. Finalmente, a las 21,00 horas expondrá su colección Josué Selfa.

El martes 1 comenzará la última jornada de desfiles a las 18,00 horas con Nathalapa, A la Vaquera y Castillo. A las 19,00 horas será el turno de Meryfor y María Valdés y seguidamente, a las 20,00 horas subirá a la pasarela la colección de Moncho Heredia. A las 21,00 horas desfilarán Puroego, The Nook, Mimac y María Ávila. Finalmente, concluirán los desfiles a las 22,00 horas con la colección de Paquito Martín.