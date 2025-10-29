Fibes cierra sus instalaciones este miércoles por "incidencias técnicas" debido a las lluvias en Sevilla

Archivo - El 9º Salón del Motor de Ocasión en el Palacio de Congresos de Sevilla (Fibes). Imagen de archivo. - FEDEME - Archivo

SEVILLA 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Palacio de Congresos y Exposiciones (Fibes) ha cerrado sus instalaciones este miércoles debido a "incidencias técnicas" relacionadas con las lluvias que se están produciendo en Sevilla. La decisión ha conllevado la suspensión de la inauguración del Salón del Motor.

Según fuentes de la organización del evento consultadas por Europa Press, los pabellones del recinto cuentan con electricidad, aunque no tienen "el suministro necesario para realizar operaciones de compraventa de vehículos". Este hecho, ha motivado la cancelación de la programación.

En una nota publicada por Fedeme, han indicado que se está "trabajando intensamente" para restablecer la situación "lo antes posible". Fuente de Endesa han asegurado a esta agencia, que se trataría de una "incicencia interna del recinto".

La organización ha pedido disculpas a los visitantes que habían adquirido su entrada y han confirmado que el recinto estará "abierto de manera gratuita y a todos los públicos" el jueves 30 de octubre.

El Ayuntamiento de Sevilla ha activado el Plan Territorial de Emergencias en fase de preemergencia ante los avisos meteorológicos emitidos por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que mantiene un aviso naranja por lluvias hasta las 21,00 horas y un aviso amarillo por tormentas y fuertes vientos, con rachas de hasta 80 kilómetros por hora.