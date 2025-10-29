Fibes permanecerá cerrado y el Salón del Motor de Sevilla suspende su apertura este jueves por el temporal

Archivo - Exterior de la fachada del Palacio de Congresos y Exposiciones de Sevilla. Imagen de archivo. - FIBES - Archivo

SEVILLA 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Palacio de Congresos y Exposiciones de Sevilla (Fibes) ha informado que permanecerá cerrado durante este jueves, lo que implica que el Salón del Motor de Sevilla no abrirá sus puertas debido a las lluvias registradas en la capital andaluza.

En un comunicado, Fibes ha señalado que tanto la organización del evento como su equipo están trabajando para "restablecer la normalidad lo antes posible y garantizar que la reapertura se produzca en condiciones óptimas de seguridad para expositores, visitantes y personal técnico".

Asimismo, ha indicado que las entradas adquiridas para el miércoles o jueves serán válidas para cualquiera de los días restantes del evento o podrán solicitar su devolución a través de la web oficial: 'www.salondelmotorsevilla.com'.

Finalmente, Fibes ha agradecido la comprensión y el apoyo de visitantes, expositores y colaboradores, recordando que "la seguridad es siempre lo primero".