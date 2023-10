La fiesta de las Naciones abre las puertas este sábado a los Beatles, de la mano de cinco bandas internacionales.

SEVILLA, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La banda de rock The Beatles resurgirá en los escenarios del Festival de las Naciones a través del 'Beatlefeast', un evento tributo al grupo británico que reúne a músicos de todo el mundo para "recrear por completo su esencia". De esta forma, los sevillanos podrán disfrutar este sábado, de 12,00 a 18,00 horas, de algunos de los mejores éxitos del grupo que conquistó el panorama musical mundial durante el siglo XX, en compañía de "una amplia oferta gastronómica y de ocio de todas las culturas".

En este sentido, el director general del Festival de las Naciones, Sergio Frenkel, ha explicado que la llegada de 'Beatlefeast' al festival "se traduce en una jornada repleta de música que trasciende épocas, variedad de estilos entre las bandas que tributan al legendario grupo y espectáculos pasionales que calarán en el corazón de los sevillanos amantes del rock". "Canciones de siempre, como 'Let it Be', 'Here Comes the Sun' o 'All You Need is Love' y muchas más, serán fielmente representadas en un sábado homenaje a los más de 60 años de historia de The Beatles".

THE BEATLES, EN ESTILOS DISTINTOS

La llegada del espíritu de The Beatles a la fiesta de las naciones se producirá de la mano de cinco bandas reconocidas como "algunas de las mejores representaciones del legendario grupo de rock". Así, 'The Details' llega al festival como una de las bandas tributo a The Beatles más jóvenes --creada en el año 2015--, cuyo "principal fuerte" se encuentra en "esa chispa de juventud que logra que todos sus miembros sean polivalentes y posean una marca personalidad al actuar en directo".

Desde el festival han recordado que, "de nuevo, el talento sevillano tendrá presencia en el festival" a través de The Rubber Beatles, grupo que nace en la capital hispalense y que ha llevado sus fieles representaciones de los temas de The Beatles a salas y teatros de toda España. Todo ello tendrá lugar en este homenaje que reunirá a expertos y artistas amantes de los Beatles de todo el globo, y al que se añadirán otras bandas tributo como Hey Bulldogs, The Wonders o La Banda de Eleanor Rigby.

LA VUELTA DE ELVIS PRESLEY, EL DOMINGO

Esta completa programación cerrará el domingo con la llegada del que está considerado como "uno de los mejores tributos" al legendario cantante de rock Elvis Presley, de la mano del artista Joe Lewis, a las 21,00 horas. "El carisma, su fidelidad al estilo de Elvis y su incomparable voz" son las principales bazas que han catapultado a Lewis a actuar en escenarios de toda España. Además, ha contado con una larga trayectoria en medios de comunicación, con actuaciones en Canal Sur, Telecinco o la Sexta, según han explicado.

Además, este domingo se tematizará como el 'Día de Filipinas', por lo que la jornada estará orientada principalmente a "mostrar lo mejor de la cultura, gastronomía, arte y costumbres de este país asiático, que cuenta con una ubicación privilegiada y suma más de siete mil islas".

Un día en el que también tendrá cabida el talento artístico local; en este caso, por parte de la escuela de baile 'Alvarycoke', especializada en el flamenco, las sevillanas, la danza española y el baile moderno.