La finaciación europea para proyectos de Sevilla enfrenta a PSOE y Gobierno local: "No se perderá un solo euro"

SEVILLA, 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

La finaciación europea para proyectos en Sevilla capital ha sido motivo de un agrio debate entre el principal grupo de la oposición (PSOE) y el Gobierno local a raíz de una pregunta de la formación socialista en el Pleno celebrado este jueves. Así, mientras que el PSOE ha expresado su "preocupación" por el hecho de que algunas de esas iniciativas "no se vayan a ejecutar" por la "falta de modelo de ciudad" y que "no se incluya en el Presupuesto municipal un proyecto con financiación comunitaria", el alcalde, el 'popular' José Luis Sanz, ha querido dejar claro que su modelo es el de "gestión y no el de saltar de foto en foto" y que "no se va a perder un solo euro de fondos europeos".

El portavoz del PSOE, Antonio Muñoz, ha recordado que han gestionado en los últimos años "un importe superior de 530 millones de euros procedentes de Europa" y se habían generado "once nuevos proyectos dentro del denominado 'Next Generation'". Sin embargo, "mucho me temo que, a la vista de lo que ustedes están demostrando, ni tienen modelo de ciudad ni tampoco saben qué tipo de proyectos pueden ser los necesarios para ello", ha añadido.

Muñoz ha afirmado que este Gobierno local tiene tres "maneras de responder", bien con "la paralización de proyectos, como la pasarela de Altadis, o tomando decisiones y luego rectificando, como pasa con Tablada o sucede con los veladores, diciendo una cosa y la contrario". "En otras ocasiones --ha añadido-- magnifican cualquier trámite que haya que realizar en torno a ese proyecto y a continuación salen sacando pecho y diciendo que ya lo han resuelto y que el proyecto se pone en marcha".

"Usted es un ejemplo de improvisación continua y en el tema europeo, a la vista de su balance escaso y nulo, viene a demostrar que no tiene ni modelo de ciudad y que no sabe muy bien hacia dónde va. La ciudad se le va de las manos, señor Sanz", le ha interpelado el portavoz socialista.

Por su parte, el acalde ha esgrimido que se ha creado un departamento de fondos europeos "que nunca ha tenido este Ayuntamiento" y ha destacado algunas de las acciones de su equipo de gobierno en este ámbito, tales como el "estudio del nuevo marco financiero plurianual europeo 2021-2027, las conversaciones con la Junta para el nuevo periodo de programación de fondos estructurales o el programa Edusi --conjunto de actuaciones subvencionadas por fondos Feder--, cuya concesión se comunicó en 2016 y el plazo de finalización es 2023, con una prórroga de siete años, y nos hemos encontrado con un porcentaje de ejecución, en el citado programa, de tan solo el 60%".

"Se pueden citar proyectos como el famoso bulevar de los Mares, que si no llega a ser por la Gerencia de Urbanismo, que saca el proyecto de el cajón y lo actualiza, nos quedamos sin los 700.000 euros de inversión", ha destacado el regidor. "Nos hemos encontrado con proyectos mal planteados en su ejecución que nos hemos visto obligados a solventar para no perder la subvención", ha abundado Sanz.

Por último, Sanz ha tildado de "estupidez" dedicar una nave de Fibes a un plato de televisión: "Claro que es una estupidez, si lo que deberían haber hecho con Fibles es invertir en ella". El alcalde ha expresado de manera rotunda que "estamos revisando algunos proyectos, claro que sí, y mucho más que vamos a revisar, pero le garantizo una cosa, que la ciudad no va a perder fondos europeos por ello. Usted ha perdido las elecciones por falta de gestión, por vender humo, por no gestionar el día a día de los sevillanos, y por no tener tampoco un proyecto de ciudad. Entérese ya de una vez", ha concluido su intervención.