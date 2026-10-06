Finaliza plazo este miércoles para solicitar subvenciones a proyectos culturales y medioambientales en Alcalá (Sevilla)

El delegado del Área de Identidad, Christopher Rivas. - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA)

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 6 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) ha precisado que mantiene abierto hasta el miércoles, 7 de octubre, el plazo para solicitar las subvenciones de Cultura, Patrimonio y Museo y de Monumento Natural, Medio Ambiente y Sostenibilidad correspondientes a 2026, con una dotación conjunta de 77.500 euros para apoyar proyectos promovidos por el tejido asociativo, empresas y profesionales de la ciudad.

Según ha concretado el Consistorio alcalareño en una nota, del total previsto, 40.000 euros se destinan a Cultura, Patrimonio y Museo, distribuidos en 28.000 euros para asociaciones y organizaciones sin ánimo de lucro y 12.000 euros para empresas y profesionales. Además, la convocatoria medioambiental cuenta con otros 37.500 euros, de los que 27.500 se destinan a asociaciones y entidades sin ánimo de lucro y 10.000 a empresas y profesionales.

Por su parte, el delegado del Área de Identidad, Christopher Rivas, ha animado a asociaciones, colectivos, empresas y profesionales alcalareños a conocer las convocatorias y presentar sus proyectos.

"Queremos que estas ayudas sirvan para apoyar las iniciativas que surgen de la propia sociedad alcalareña. Hay asociaciones, profesionales y empresas con capacidad para aportar proyectos interesantes a la cultura y al medio ambiente de nuestra ciudad, y queremos facilitar que esas ideas puedan hacerse realidad", ha agregado.

En concreto, en el ámbito de Cultura, Patrimonio y Museo, podrán recibir apoyo proyectos como la organización de eventos musicales y festivales, actividades teatrales y cinematográficas, exposiciones, proyectos patrimoniales, actividades de flamenco, encuentros, jornadas, publicaciones, talleres, restauraciones patrimoniales, páginas web, guías, documentales y otros contenidos culturales.

La finalidad de esta convocatoria es "contribuir a dinamizar la vida cultural de Alcalá y favorecer que la programación impulsada directamente por la Administración local se complemente con las iniciativas que desarrollan asociaciones, creadores y profesionales.

"Alcalá tiene un tejido cultural muy amplio y diverso. La cultura de la ciudad no se construye exclusivamente desde la programación municipal, sino también gracias al trabajo que realizan durante todo el año asociaciones, artistas, colectivos y profesionales", ha señalado Rivas.

La segunda convocatoria está destinada a actuaciones relacionadas con el Monumento Natural, el Medio Ambiente y la Sostenibilidad, con el objetivo de "promover, apoyar y preservar el medio natural y el medio ambiente urbano mediante actividades que contribuyan a combatir el cambio climático y avanzar hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible".

Entre las actuaciones subvencionables se encuentran eventos y actividades de sensibilización medioambiental, como jornadas, talleres, conferencias o sesiones divulgativas; iniciativas frente al cambio climático como producción de energías limpias, plantaciones de árboles y campañas de limpieza; proyectos vinculados con la mejora del entorno, especialmente en parques y zonas verdes; y la elaboración de publicaciones, páginas web, guías y otros contenidos de divulgación y formación medioambiental.

En suma, Rivas ha destacado que "queremos implicar cada vez más a la sociedad en el cuidado de Alcalá. La mejora de nuestros espacios naturales y urbanos y la lucha contra el cambio climático necesitan también de la participación, las ideas y el compromiso de asociaciones, empresas y ciudadanía".