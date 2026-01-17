Finalizada la reurbanización de Virgen de Todos los Santos en Los Remedios en Sevilla, con una decena de nuevos árboles

Finalizada la reurbanización de Virgen de Todos los Santos en Los Remedios en Sevilla - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla, a través de la Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente, ha anunciado este sábado que ha finalizado las obras de reurbanización de la calle Virgen de Todos los Santos, una de las vías peatonales que une la calle Niebla con Virgen de la Victoria, en el barrio de Los Remedios. Ha contado con una inversión de 180.000 euros y, según el Consistorio, ha resuelto "importantes deficiencias urbanísticas que presentaba esta calle con la instalación de un nuevo pavimento", además de la plantación de una decena de árboles nuevos.

Según ha informado el Consistorio en una nota, el delegado del Distrito Los Remedios, Manuel Alés, ha destacado que "la calle Virgen de Todos los Santos contaba con pavimento de baldosas de hormigón en mal estado por lo general, con muchas de ellas desprendidas, partidas y desniveladas a consecuencia, sobre todo, del crecimiento de las raíces de los árboles, con el consiguiente riesgo de caídas para los viandantes".

Esta actuación se ha completado con la ampliación del acerado en el cruce con la calle Virgen de las Montañas y la creación de los vados frente a las fachadas de los edificios con sus correspondientes marmolillos para evitar que los coches puedan acceder.

Asimismo, el Consistorio ha destacado otras obras en el Distrito Los Remedios, como los trabajos de reurbanización en Virgen de la Cinta, mejora de asfaltado en Alfredo Kraus y del acceso este al Parque de Los Príncipes ampliando también el ancho del acerado junto a la reordenación de los aparcamientos y parterres. Asimismo, se ha llevado a cabo la transformación de este parque donde se ha creado una nueva zona deportiva y se ha trasladado la ubicación del parque canino, entre otras actuaciones.