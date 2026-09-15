La firma Éxxita, con sede en Sevilla, debuta en Euronext Access París con 25,8 millones de euros de valoración

Éxxita, con sede en Sevilla, celebra su 'toque de campana' en la Bolsa de París - CHARLÈNE YVES / EURONEXT

SEVILLA, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

Éxxita, compañía española especializada en la gestión del ciclo de vida de los productos electrónicos, con sede en Sevilla, ha celebrado este martes, 15 de septiembre, su 'toque de campana' en la Bolsa de París, acto que simboliza su incorporación a Euronext Access, el mercado de crecimiento de Euronext para pymes y compañías en expansión.

Las acciones de la compañía cotizan en dicho mercado bajo el ticker MLEXX, tras una admisión directa que sitúa la valoración de referencia de la sociedad en 25,8 millones de euros. ArmanexT ha actuado como Listing Sponsor de la operación, dirigiendo y coordinando el proceso de incorporación con Euronext París y acompañando a la compañía en todas sus fases, informa en un comunicado.

De ese modo, ha estado presente desde la elaboración y presentación de la documentación exigida por el mercado, a la verificación de la información financiera y de negocio, pasando por el asesoramiento en materia de cumplimiento normativo europeo y la interlocución con el mercado hasta la admisión a negociación. La firma continuará acompañando a Éxxita en sus obligaciones como sociedad cotizada.

Compañía industrial y tecnológica con base en Andalucía, Éxxita ha evolucionado desde sus orígenes como negocio de servicios informáticos hasta convertirse en un grupo especializado en maximizar el valor de los aparatos eléctricos y electrónicos.

El núcleo de su actividad se concentra en el Circular Innovation Hub de Bollullos de la Mitación (Sevilla), un complejo de más de 10.000 metros cuadrados dedicado a operaciones industriales, logísticas, tecnológicas y de formación vinculadas a la economía circular, reconocido por la Junta de Andalucía como proyecto estratégico de aceleración empresarial.

Éxxita cerró el ejercicio 2025 con una facturación de 24,3 millones de euros, frente a los 19,4 millones del año anterior, y un beneficio neto de 530.316 euros. La compañía cuenta actualmente con 158 profesionales en plantilla.