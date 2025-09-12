La firma sevillana Inés Rosales vuelve a Auténtica 2025 como productor estratégico en el sector gastronómico

SEVILLA 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

Inés Rosales participa en Auténtica Premium Food durante los días 15 y 16 de septiembre en su edición 'Sabor con origen mediterráneo'. La marca tiene el objetivo de reforzar su relación como fabricante con grandes distribuidores, reatil y el canal Horeca.

La firma sevillana estará situada en el Stand 2B216 del pabellón 2 en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla (Fibes), espacio en el que tendrá lugar la feria, tal y como informa en un comunicado.

Auténtica también será una ocasión para compartir con 'Gusto del Sur' y 'Saborea España', avales de la calidad y de destino gastronómico respectivamente, diferentes ponencias y degustaciones de producto para los asistentes.

Además, Inés Rosales y sus portavoces participarán en el 'Aula Degusta' con el objetivo de visibilizar y potenciar el valor de la marca que celebra este año su 115 aniversario. En este sentido, la sesión 'Te toca ser feliz-Inés Rosales' tendrá lugar el día 15 de septiembre a las 16,15 horas.

Después concluye la primera jornada de Auténtica participando en la mesa redonda 'Souvenir Gastronómico' organizada por Saborea España. Será el martes 16 de septiembre cuando Inés Rosales participa en una mesa redonda con altos cargos del sector del gran consumo en el Auditorium Agrobank a las 11,50 horas y clausure su participación con una degustación en el espacio de Gustos del Sur.

Durante la celebración de Auténtica, el equipo de Inés Rosales, tanto nacional como de exportación, atenderá en su stand a los asistentes que se acerquen interesados por las distintas opciones de producto, así como los formatos que ofrece y que se adaptan a las necesidades de cada cliente.