Fiscal señala que Mercasevilla "no era propiedad de Mellet" para "hacer lo que quisiera" con los fondos

El Ministerio Público mantiene su petición de 24 años de cárcel para el ex director general de la lonja

El fiscal anticorrupción Juan Enrique Egocheaga, en su informe final expuesto en el juicio que celebra desde el 15 de enero la Audiencia de Sevilla contra el ex director general de Mercasevilla Fernando Mellet y otros 13 acusados en la causa por el denominado delito societario relacionado con la lonja, ha recordado que Mercasevilla "no era propiedad de Mellet, sino una empresa pública" y los poderes que éste tenía "no le daban para hacer lo que quisiera" con los fondos.

El representante del Ministerio Público, en la sesión de este lunes, ha elevado a definitivas sus conclusiones. Cabe recordar que la Fiscalía pide para el ex director general de la lonja 24 años de cárcel y 40 años de inhabilitación por cuatro delitos de malversación, uno de prevaricación y otro de falsedad en documento mercantil en relación con un supuesto perjuicio causado a la sociedad que ascendería a 449.164,74 euros.

Solicita además que, en concepto de responsabilidad civil, Mellet, director general de la lonja desde 2002 hasta 2009, restituya a Mercasevilla en la misma cantidad referida anteriormente de manera solidaria junto con los otros 13 acusados.

"ENMASCARAR" CUENTAS PARA "OCULTAR" GASTOS

El fiscal ha comenzado su informe afirmando que durante el juicio ha quedado acreditado que había "predisposición" de Mellet a "enmascarar" o encontrar "fórmulas alternativas de contabilidad para ocultar determinados gastos" para no sólo un balance en las cuentas equilibrado, sino incluso repartir dividendos entre los socios, "como así ocurrió de hecho".

Adentrándose ya en los hechos que han sido objeto de juicio, la Fiscalía ha abordado el contrato que firmó Mellet como director general de Mercasevilla con Hermes Consulting el 27 de diciembre de 2005, en concreto con el acusado Francisco Limón, pariente del encausado Francisco José González --comercial de Vitalia y quien controlaba la empresa--, "cuyo objeto nominal era la obtención de subvenciones y/o financiación necesaria" para llevar a cabo un ERE, "a cambio del abono del cinco por ciento del coste total de la prima que garantice las rentas que se pacten".

Mellet "ordenó al departamento de contabilidad que abonara a esta empresa 63.800 euros mediante la presentación de dos facturas "en las que falsamente se facturaban servicios inexistentes no realizados", y con el pago de 6.000 euros en concepto de anticipo el día de la firma del contrato.

La Fiscalía, que solicita para Francisco José González y Francisco Limón cuatro años y medio de cárcel, ha asegurado que los 6.000 euros del anticipo tuvieron un uso "ajeno a los intereses de Mercasevilla", pues fueron para afrontar problemas con un ERE en Cash Lepe. Después de esto, "nada hizo" Hermes para la sociedad pública y era "conocido" por Mellet "que nada se iba a hacer".

En este sentido, ha indicado el fiscal que no consta apoderamiento específico de los órganos de dirección de la lonja en favor de Mellet para las gestiones del ERE de 2007.

Posteriormente, la Fiscalía se ha referido a la decisión de Mellet de "abonar una serie de cantidades" a la Asociación de Mayoristas de Pescado, presidida por el acusado Antonio Vela --que se enfrenta a cuatro años de prisión-- "que no estaban justificados ni obedecían a obligación alguna de la empresa, respondiendo a un exclusivo ánimo de liberalidad y de los que no se dio cuenta ni a la Comisión Ejecutiva ni al Consejo de Administración" de Mercasevilla.

Mellet ordenó en los años 2007 y 2008 el pago de 76.000 euros a dicha asociación, de los que 32.645 euros "fueron destinados a pagar parte del importe de la compra por la asociación de 1.000 palets para contener bultos de pescado", asociación que "ya había obtenido el 29 de agosto de 2006 una subvención por importe de 18.975 euros de la Junta con el mismo fin, sirviendo el pago de Mercasevilla para cubrir el coste total de la compra".

El fiscal ha indicado que "documentalmente hablando no hay referencia en actas de los órganos de gobierno" de la lonja a esta labor de asesoramiento de la Asociación de Mayoristas de Pescado a la sociedad ni documentos sobre los pagos. Tampoco contrato que soporte los mismos.

Con respecto a la defendida por acusados y testigos urgencia del pago de la Asociación de los palets por las posibles sanciones por la normativa europea si no se cambiaban éstos, el fiscal ha indicado que esta urgencia no ha quedado clara en virtud de las fechas de solicitud de la ayuda de la Junta y posteriores pagos de Mercasevilla.

Pese a ser un tema "importante" para Mercasevilla, "ninguna referencia existe en las actas de los órganos de gobierno". Llegados a este punto el tribunal de la Sección Cuarta, presidido por el magistrado José Manuel de Paúl, sin querer "cortarle el rollo" al fiscal ha dado paso a un receso.

"NI REQUISITOS NI PLAZOS"

Tras esto, el fiscal ha abordado la concesión de una beca de 24.000 euros --de la que recibió 16.412,12 euros-- a la hija de Antonio Vela, la acusada Carmen Vela, que se enfrenta a tres años y medio de cárcel. "No hay soporte documental del motivo de la concesión de la misma, que fue decisión de Mellet. Tampoco hay requisitos, ni convocatoria de la misma, ni acto forma de concesión, ni plazos a cumplir, etc.", según la Fiscalía.

Por último, el fiscal ha abordado las cantidades abonadas por decisión de Mellet a nueve trabajadores --todos ellos acusados--, "cercanos a él" para que estos se acogieran al ERE de 2007, cantidades pactadas en conversaciones privadas al margen de las ya pactadas con el comité de empresa. "Incentivos", según declaró el propio Mellet.

Los nueve trabajadores, para los que la Fiscalía solicita tres años y medio de prisión, recibieron tras prejubilarse más cantidad de la que "legalmente les correspondía", oscilando éstas entre los 15.000 y los 72.000 euros. Entre este grupo se encuentra Pilar Giraldo, directora financiera de la lonja hasta que se acogió a la prejubilación tras aprobarse el ERE de 2007, y con quien el 2 de enero de 2008, "es decir, al día siguiente de hacerse efectiva su baja en la empresa, Mellet suscribió, en nombre de Mercasevilla, un contrato con Pilar Giraldo, para realizar de manera externa las mismas funciones que hasta entonces había venido desempeñando en la empresa".

El fiscal, que ha subrayado que el expediente de 2007 no era continuación del de 2003, sino uno nuevo, ha recordado, en base a una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que Mercasevilla era una empresa en crisis y "no se podían pactar unas cantidades tan alta" para el ERE de 2007. Además, apunta términos como "fraudulentas, desproporcionadas y desmesuradas", que son "aplicables" a lo pagado a los nueve trabajadores.

"Mercasevilla no era propiedad de Mellet, sino una empresa pública, y los poderes que éste tenía no le daban para hacer lo que quisiera con los fondos, cuando además suponía gastar más dinero en una empresa que necesitaba una reducción de plantilla", ha afirmado el fiscal, que ha recordado que la plantilla seguía siendo la misma entre ambos ERE.

Las cantidades abonadas a estos nueve trabajadores fueron "ocultadas" a los órganos de dirección y a Mercasa, socio de la lonja junto al Ayuntamiento. Fueron incentivos "carentes de justificación" y "muestra de dispendio de Mellet", quien tomó esta decisión de abonar estos premios extraordinarios de forma "arbitraria" y fue "perjudicial" para el resto de la plantilla y para la empresa.

Por su parte, la acusación particular, que ejerce Mercasevilla y que se ha adherido al escrito de la Fiscalía, ha señalado que ha quedado "suficientemente" acreditado la ausencia de control de los gastos de Mellet para Mercasevilla, así como la "extralimitación" del ex director general en sus poderes. El juicio continuará este martes con los informes de las defensas.