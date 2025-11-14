Fiscalía archiva la denuncia del PSOE de San Juan por contrato de emergencia de limpieza al no ver indicios de delito

SEVILLA 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía Provincial de Sevilla ha decretado el archivo del escrito presentado por el Partido Socialista Obrero Español de San Juan de Aznalfarache en el que denunciaba presuntas "irregularidades" en la contratación de emergencia para la limpieza de la vía pública llevada cabo por la Delegación Municipal de Medio Ambiente del Ayuntamiento de San Juan (Sevilla), al considerar que no se aprecian "indicios criminales que pudieran ser constitutivos" de un delito de prevaricación o cualquier otra infracción.

Según el escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, los hechos se remontan al mes de agosto de 2023, cuando el mencionado partido advirtió de presuntas irregularidades en el contrato. Entre las mismas, señalaba que, supuestamente, no empleaba "ninguno de los requisitos previstos para la contratación de emergencia", incumplía la publicidad exigida por la Ley de Contratos del Sector Público, y no incluía el listado de personal sujeto a subrogación ni información sobre las condiciones laborales necesarias para calcular los costes del servicio. Además, denunciaban que, pese a solicitar en repetidas ocasiones copia del expediente, del contrato y de su prórroga, nunca obtuvieron respuesta del Ayuntamiento.

En consecuencia y tras la presentación de la referida denuncia, la Fiscalía solicitó a la Delegación Municipal de Medio Ambiente del Ayuntamiento de San Juan que presentase el contrato de emergencia de recogida y transporte de residuos, mantenimiento y limpieza de zonas verdes y limpieza viaria publicado el 11 de agosto de 2023, así como cualquier documentación relacionada con su tramitación, incluidos el proceso de aprobación, si este fue ratificado por el Pleno o, por el contrario, dictado sin refrendo alguno. También pidió todos los informes técnicos que existieran, previos o posteriores a la publicación del contrato, que avalaran o cuestionaran la fórmula de contratación utilizada.

Tras recibir la documentación, el Ministerio Público ha expresado que la contratación de emergencia mencionada fue "debidamente publicada y justificada", así como que se valoraron distintos postores para la adjudicación del contrato y que la descrita contratación fue objeto de intervención --sujeta a control por parte de la autoridad competente--.

Asimismo, ha recalcado que no concurre arbitrariedad, elemento necesario para apreciar un posible delito de prevaricación.

Por todo ello, la Fiscalía ha concluido que no se aprecian "indicios criminales que pudieran ser constitutivos de un delito de prevaricación" ni de cualquier otra infracción en la contratación de emergencia para la limpieza de la vía pública llevada cabo por el Ayuntamiento de San Juan, por lo que ha procedido al archivo del procedimiento.