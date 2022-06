La Fiscalía archiva la denuncia de Unidas Podemos contra el edil no adscrito de San Juan (Sevilla)

SEVILLA, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía de Sevilla ha archivado las diligencias de investigación que había incoado, por la denuncia del Grupo de Unidas Podemos del Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache (Sevilla), contra el exportavoz municipal de Vox y actual concejal no adscrito, Manuel Pérez Paniagua, acusándole de no justificar "con las pertinentes facturas" gastos por valor de 20.000 euros realizados con cargo a las asignaciones municipales recibidas por su grupo.

En un decreto emitido el pasado 24 de junio y recogido por Europa Press, la Fiscalía analiza las facturas y tiques aportados con relación a los gastos denunciados, como uno de 400 euros por una comida por la conmemoración del 40 aniversario de una asociación de vecinos u otro de 520 euros por la "cena de Reyes Magos", a la que según los denunciantes asistió Pérez Paniagua en compañía de diez personas "que no eran de su grupo", a lo que la Fiscalía precisa que tal extremo "no significa que no perteneciesen" a Vox, pues dicho edil es el único con el que contaba Vox en el Ayuntamiento de San Juan e integraba el grupo en exclusiva.

La Fiscalía también señala gastos de más de 800 euros para una donación de material de prevención contra la pandemia y "otros gastos similares" relacionados con la lucha contra el Covid-19, considerando que son gastos "justificados", a igual que otros gastos "regulares" de gestoría del grupo.

"De haberse considerado injustificados algunos de estos gastos, la Intervención (municipal) hubiese puesto reparos y el pleno no los hubiese aprobado", razona la Fiscalía, que zanja que no media "conducta susceptible de delito".