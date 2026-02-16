Fiscalía de Sevilla archiva la denuncia de Facua contra Icónica Fest y Ayuntamiento por presuntas irregularidades

Archivo - El grupo Pet Shop Boys durante su actuación en Iconica Fest - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

SEVILLA 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio Público ha decretado este lunes el archivo íntegro de las diligencias abiertas a raíz de una denuncia presentada por Facua contra Green Cow Music, promotora de Icónica Santalucía Sevilla Fest, y contra el Ayuntamiento de Sevilla, por un presunto delito relativo al mercado y a los consumidores y de un delito sobre el patrimonio histórico.

El documento consultado por Europa Press, indica que "no constan hechos constitutivos de delito" y ha asegurado que el procedimiento de la celebración de Icónica "cumple con la normativa vigente", así como el cumplimiento por parte de la empresa del "derecho a devolución del precio de compra del abono o de la entrada si el evento no llegara a celebrarse o si hubiera una modificación sustancial en su desarrollo".

En cuanto al posible delito sobre el patrimonio histórico, la Fiscalía ha destacado que "no se aprecia la existencia de derribo, alteración o perjuicio alguno sobre la Plaza de España o su entorno".

El dictamen también confirma que la preventa de entradas es "plenamente lícita". En un comunicado remitido por la empresa, ha señalado que "cumplen estos requisitos, incluyendo condiciones claras de devolución y seguros específicos de cancelación". Asimismo, ha defendido que Green Cow Music "ha presentado en plazo y forma la solicitud anual de ocupación de vía pública, tal y como exige la ordenanza municipal para eventos en entornos protegidos".

Además, el festival "ha sido declarado de interés público y turístico por los distintos equipos de gobierno municipales desde 2022, lo que demuestra la voluntad de desarrollar dicho proyecto, procurando unas mínimas garantías para su celebración, siempre supeditada a la licencia que debe conceder la Gerencia de Urbanismo".

En este sentido, la Fiscalía ha señalado que la Gerencia ha otorgado autorizaciones para todas las ediciones anteriores (2022, 2023, 2024 y 2025), "constatándose una trayectoria sin incidencias".

Green Cow ha destacado que, con ésta, "se trata de la tercera denuncia contra el Festival archivada por falta de causa".

El pasado diciembre, la Fiscalía ya archivó la denuncia promovida por Concert Music y ratificó que la celebración de este evento no es fruto de ninguna "resolución arbitraria" ni se han "omitido trámites esenciales", incidiendo en la plena legalidad de las actuaciones.

"En este caso, la denuncia de Concert Music también fue ampliamente publicada en determinados medios de comunicación en los meses previos a su propia presentación, dañando la reputación pública del festival", ha afirmado.

Green Cow Music ha señalado que "estudia acciones legales por competencia desleal contra las empresas que han tratado de menoscabar la reputación del festival con acusaciones que se han demostrado infundadas y que han sido archivadas sucesivamente por la Fiscalía".